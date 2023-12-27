Будущий HomePod получит выпуклый дисплей и специальный интерфейс

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Авторитетный инсайдер и коллекционер редких прототипов под ником Kosutami поделился информацией о том, что Apple продолжает работу над новой моделью HomePod с изогнутым LCD-дисплеем.Устройство под кодовым названием B720 сохранит дизайн «бочки», как в текущих HomePod, но сверху будет расположен выпуклый сенсорный экран для отображения контента.Ещё в октябре инсайдер поделился снимками компонентов, которые используются в прототипе сенсорного экрана HomePod. Предполагается, что Apple работает над адаптацией приложений Apple Music и Apple Podcasts, чтобы HomePod отображал размытую анимацию обложки альбома во время воспроизведения песни или подкаста. Также колонка будет показывать важные уведомления.Интересно, что другой авторитетный источник — аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо — уверен в выпуске абсолютно новой колонки HomePod с 7-дюймовым дисплеем в первой половине 2024 года.