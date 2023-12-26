6 советов, как сделать идеальное фото на ваш iPhone



Современные смартфоны давным-давно заменили небольшие цифровые фотоаппараты, а ручные видеокамеры и вовсе погубили как класс. Но даже при самой качественной аппаратуре вполне реально снимать плохие фотографии. Здесь вы найдете несколько простых советов, которые помогут задействовать возможности iOS и iPhone по максимуму.





1. Правило третей. Оно помогает направить взгляд зрителя на ключевые области снимка. Apple предусмотрела в приложении «Камера» специальную сетку, которая поможет вам правильно выставить кадр. Чтобы попробовать её, откройте «Настройки» → «Камера» и включите тумблер «Сетка». Далее при съемке человека расположите его вдоль одной из вертикальных линий вместо центра, а при фотографировании пейзажей выровняйте горизонт по одной из горизонтальных линий.

Фото: MacRumors

2. Вертикальное выравнивание. Камера в iPhone использует гироскоп, чтобы понять, насколько смартфон отклонен от вертикали по отношению к земле. По центру кадра вы увидите два «плюса» — белый и желтый. Совместите их, чтобы отцентровать кадр строго вертикально, когда снимаете объект сверху вниз.

Фото: MacRumors

3. Уровень. Это горизонтальная ломаная линия по центру дисплея, которая помогает не «завалить» горизонт. Чтобы снимок был строго горизонтальным, совместите все линии в одну и жмите кнопку спуска. Если уровня в кадре нет, зайдите в «Настройки» → «Камера» и проверьте соответствующий тумблер.

Фото: MacRumors

4. Серийная съемка. С ней iPhone делает не одно фото, а до десяти кадров в секунду подряд. Из серии гораздо проще выбрать самых удачный кадр, особенно при съемке движущихся объектов — пользуйтесь этим режимом, чтобы не жалеть об упущенном моменте. Чтобы снять серию фото, нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости.

Фото: MacRumors

5. Зеркальное селфи. Если вам не нравятся ваши «себяшки» на фронтальную камеру, попробуйте включить зеркальное отображение в настройках. Поскольку человеческое лицо не симметрично по вертикали, селфи будут получаться другими, и могут понравиться вам больше прежних. Найти этот параметр можно в «Настройках« → «Камера» → «Передняя камера зеркально».

Фото: MacRumors

6. За кадром. Начиная с iPhone 11 в смартфонах Apple появилась возможность видеть объекты за пределами кадра — для этого используется сверхширокоугольный модуль. Этим можно воспользоваться для более точной центровки кадра, например, если вы не хотите, чтобы на фото попали ваши ноги или лишние надписи. Включите тумблер «Показ вне кадра» в «Настройках« → «Камера».

А еще немного забавный, но порой очень полезный совет: не забывайте протирать объективы камер, поскольку мы часто не замечаем, как касаемся их во время использования смартфона. Особенно это касается владельцев моделей iPhone Pro и Pro Max — в них объективы очень сильно торчат из корпуса. Отпечатки на линзе могут снижать резкость снимков и даже сбивать автофокус. А еще немного забавный, но порой очень полезный совет: не забывайте протирать объективы камер, поскольку мы часто не замечаем, как касаемся их во время использования смартфона. Особенно это касается владельцев моделей iPhone Pro и Pro Max — в них объективы очень сильно торчат из корпуса. Отпечатки на линзе могут снижать резкость снимков и даже сбивать автофокус.