У компании Essential, основанной создателем Android Энди Рубином, были крупные амбиции, но она выпустила всего лишь один смартфон, наушники и VR-камеру. В последующие разработки инвесторы не поверили, и тому есть причины.
Единственный смартфон Essential называется PH-1, он был выпущен в 2017 году и оперативно получал все крупные обновления Android почти сразу после того, как они становились доступны смартфонам Pixel. Из-за проблем с бизнесом Энди Рубин принял решение закрыть компанию, однако код прошивки для PH-1 будет опубликован на Github, благодаря чему энтузиасты смогут портировать Android 11 на этот смартфон.
В планах Essential был выпуск по меньшей мере ещё трёх смартфонов, прототипы которых были разработаны — PH-2, PH-3 и GEM. Их фотографии и пресс-рендеры показал Кевин Хоффман, занимавший в компании должность старшего индустриального дизайнера.
Третью модель компания Essential даже анонсировала — это смартфон GEM с продолговатым корпусом. Кевин Хоффман показал несколько вариантов дизайна, один из которых должен был стать финальным. В GEM предполагалось использовать необычно длинный OLED-экран и монолитный корпус из стекла или металла. Дизайнеры и инженеры Essential перебрали разные варианты, в том числе экспериментируя с мультисоставными камерами и сильно закруглёнными углами корпуса.
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