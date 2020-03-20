























У компании Essential, основанной создателем Android Энди Рубином, были крупные амбиции, но она выпустила всего лишь один смартфон, наушники и VR-камеру. В последующие разработки инвесторы не поверили, и тому есть причины.Единственный смартфон Essential называется PH-1, он был выпущен в 2017 году и оперативно получал все крупные обновления Android почти сразу после того, как они становились доступны смартфонам Pixel. Из-за проблем с бизнесом Энди Рубин принял решение закрыть компанию, однако код прошивки для PH-1 будет опубликован на Github, благодаря чему энтузиасты смогут портировать Android 11 на этот смартфон.В планах Essential был выпуск по меньшей мере ещё трёх смартфонов, прототипы которых были разработаны — PH-2, PH-3 и GEM. Их фотографии и пресс-рендеры показал Кевин Хоффман, занимавший в компании должность старшего индустриального дизайнера.Первый аппарат напоминает модель PH-1, но он получил бы защиту от воды по стандарту IP68 и более обтекаемый корпус. По словам Хоффмана, разработка PH-2 велась с октября 2017 по февраль 2018 года, но этот проект был заморожен ради выделения ресурсов на другой — смарт-колонку, о которой Энди Рубин рассказывал в интервью в 2017 году.В модели PH-3, разработка которой началась в сентябре 2019 года, предполагалось реализовать выпирающую камеру с тремя модулями, наподобие той, которая используется в линейке iPhone 11. Кроме того, инженеры планировали заменить LCD-экран OLED-матрицей и использовать для корпуса не керамику, а алюминий со стеклянным покрытием. Себестоимость этой модели снижалась всеми доступными способами: она собиралась из уже готовых комплектующих, специально для неё компоненты не разрабатывались.





Третью модель компания Essential даже анонсировала — это смартфон GEM с продолговатым корпусом. Кевин Хоффман показал несколько вариантов дизайна, один из которых должен был стать финальным. В GEM предполагалось использовать необычно длинный OLED-экран и монолитный корпус из стекла или металла. Дизайнеры и инженеры Essential перебрали разные варианты, в том числе экспериментируя с мультисоставными камерами и сильно закруглёнными углами корпуса.







