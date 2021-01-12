Intel Hardware Shield — аппаратная система безопасности для бизнес-продуктов с интегрированным на кристалл ИИ-решением для обнаружения угроз. Она включает технологию Intel Control Flow Enforcement Technology, помогающую предотвратить атаки, которые долгое время не выявляли программные средства безопасности.

10-нанометровая технология Intel SuperFin, на которой базируется графическая система Intel Iris Xe и адаптер Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+), который обеспечивает до шести раз более быструю загрузку и скачивание информации по сравнению с Wi-Fi 55.

Более производительный искусственный интеллект, который позволяет быстрее решать задачи создания контента и редактирования видео по сравнению с предыдущим поколением.

Рост производительности при работе с Office 365, более широкие возможности для совместной работы при решении бизнес-задач.







Компания Intel в рамках онлайн-мероприятия CES 2021 представила более 50 процессоров, которые в этом году станут осноной примерно для 500 ноутбуков и десктопных ПК.Для бизнес-клиентов Intel представила платформу vPro 11-го поколения. Эти процессоры основаны на решении Intel для тонких и легких ноутбуков и предлагают пользователям:Intel анонсировала платформу Evo vPro, объединяющую ноутбуки для бизнеса. В 2021 году производители выпустят более 60 моделей ноутбуков. Intel также анонсировала спецификации Chromebook Intel Evo для хромбуков премиум-класса.Intel представила новые процессоры Intel Pentium Silver и Celeron серии N. Они созданы на базе 10-нм архитектуры, что обеспечивает увеличение общей производительности приложений до 35%, а также до 78% более быструю графику по сравнению с системами предыдущего поколения.Intel представила новую линейку мобильных процессоров Intel Core серии H 11-го поколения. Они оснащены новым интерфейсом PCIE 4-го поколения для подключения современной дискретной графики и предназначены для использования в игровых ноутбуках. Acer, ASUS, MSI и Vaio анонсировали ультрапортативные игровые системы на базе этих процессоров; в первой половине 2021 года будет выпущено более 40 моделей ноутбуков.Intel анонсировала 8-ядерный ноутбучный процессор для пользователей, которым нужна игровая производительность и возможности для творчества уровня настольных ПК. Эта платформа обладает характеристиками, которые обычно свойственны высокопроизводительным настольным системам: тактовая частота до 5 ГГц, 20 линий PCIE 4-го поколения для быстрой работы с накопителями данных и дискретной графикой, а также Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig+).Intel продемонстрировала технологию следующего поколения для настольных систем — она будет представлена процессорами Intel Core серии S 11-го поколения (Rocket Lake-S) для геймеров и продвинутых пользователей. По сравнению с предыдущим поколением чипов эти процессоры смогут выполнять на 19% больше инструкций за такт. Новое семейство процессоров во главе с флагманом Intel Core i9-11900K будет выпущено в первом квартале 2021 года.Intel представила Alder Lake — процессор нового поколения, который демонстрирует развитие архитектуры x86. Он запланирован к выпуску во второй половине 2021 года и объединит в себе высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. Alder Lake будет построен по усовершенствованной версии 10-нм технологии SuperFin и послужит основой для настольных и мобильных компьютеров.