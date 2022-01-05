AMD объявила о выпуске линейки Ryzen 6000-й серии для ноутбуков, в которых высокоэффективная и мощная архитектура ядер «Zen 3+» сочетается с графикой на базе архитектуры AMD RDNA 2. Новые процессоры созданы с использованием 6-нм технологического процесса TSMC. Они обеспечивают гейминг в разрешении 1080p в играх AAA-класса и длительное время автономной работы. Компания также анонсировала новый процессор Ryzen 7 5800X3D для настольных ПК с технологией AMD 3D V-Cache и Ryzen 7000-й серии на базе архитектуры «Zen 4» с разъемом AMD Socket AM5.
Процессоры AMD Ryzen 6000-й серии
Процессоры AMD Ryzen серии 6000 построены на обновленном ядре AMD «Zen 3+». Их тактовая частота составляет до 5 ГГц. Ядро обеспечивает мощность и эффективность благодаря новым функциям адаптивного управления питанием, которые регулируют производительность, и новым состояниям глубокого сна, позволяющим экономить электроэнергию. По сравнению с процессорами AMD Ryzen прошлого поколения.
Восемь высокопроизводительных ядер, каждое из которых способно выполнять несколько задач одновременно, обеспечивая 16 потоков вычислительной мощности.
Графика на базе архитектуры AMD RDNA 2
В процессоры AMD Ryzen 6000-й серии встроена графика на базе архитектуры RDNA 2. Ей под силу воспроизводить подавляющее большинство компьютерных игр в формате Full HD. Новинки оснащены новым интегрированным движком дисплея, обеспечивающим высокие разрешения и частоты обновления. Поддерживаются мониторы с динамическим HDR, а технология AMD FreeSync обеспечивает плавность работы.
Новые функции
Процессоры серии AMD Ryzen 6000 построены на новой платформе и предлагают следующие технологии и функции:
- Усовершенствованная память DDR5 для более быстрых мобильных вычислений.
- Модернизированная поддержка периферийных устройств с PCIe 4.0 и USB4.
- ИИ-шумоподавление для фильтрации фонового шума.
- Решения Wi-Fi 6E благодаря сотрудничеству с Qualcomm и MediaTek.
Спецификации (наименование модели, количество ядер/потоков, частота в Boost-режиме, кэш и TDP):
- AMD Ryzen 9 6980HX: 8/16, до 5.0 ГГц, 20 МБ, 45 Ватт+
- AMD Ryzen 9 6980HS: 8/16, до 5.0 ГГц, 20 МБ, 35 Ватт
- AMD Ryzen 9 6900HX: 8/16, до 4.9 ГГц, 20 МБ, 45 Ватт+
- AMD Ryzen 9 6900HS: 8/16, до 4.9 ГГц, 20 МБ, 35 Ватт
- AMD Ryzen 7 6800H: 8/16, до 4.7 ГГц, 20 МБ, 45 Ватт
- AMD Ryzen 7 6800HS: 8/16, до 4.7 ГГц, 20 МБ, 35 Ватт
- AMD Ryzen 5 6600H: 6/12, до 4.5 ГГц, 19 МБ, 45 Ватт
- AMD Ryzen 5 6600HS: 6/12, до 4.5 ГГц, 19 МБ, 35 Ватт
- AMD Ryzen 7 6800U: 8/16, до 4.7 ГГц, 20 МБ, 15-28 Ватт
- AMD Ryzen 5 6600U: 6/12, до 4.5 ГГц, 19 МБ, 15-28 Ватт
- AMD Ryzen 7 5825U: 8/16, до 4.5 ГГц, 20 МБ, 15 Ватт
- AMD Ryzen 5 5625U: 6/12, до 4.3 ГГц, 19 МБ, 15 Ватт
- AMD Ryzen 3 5425U: 4/8, до 4.1 ГГц, 10 МБ, 15 Ватт
Процессоры AMD Ryzen PRO 6000-й серии
Процессоры AMD Ryzen 6000 серии PRO появятся в начале 2022 года. Они созданы на базе архитектуры AMD «Zen 3+» и 6-нм техпроцесса. Новинки предлагают набор функций безопасности, средства управления, а также стабильность и надежность корпоративного уровня, которые требуются предприятиям в сфере ИТ. Совместно с AMD, весной этого года Lenovo представит новый ThinkPad Z, ультра-премиальный бизнес-ноутбук с процессорами Ryzen 6000 серии PRO.
Десктопный процессор AMD Ryzen 7 5800X3D с технологией AMD 3D V-Cache
AMD также объявила об обновлении процессоров AMD Ryzen серии 5000 для настольных ПК, представляя процессоры Ryzen с технологией AMD 3D V-Cache для обеспечения невероятных игровых возможностей.
Спецификация AMD Ryzen 7 5800X3D:
- AMD Ryzen 7 5800X3D: 8/16, до 4.5 ГГц, 100 МБ, 105 Ватт
Ядро «Zen 4» и сокет AM5
AMD предварительно показала процессоры серии Ryzen 7000, которые будут основаны на 5-нм архитектуре ядра «Zen 4» и поступят в продажу во второй половине 2022 года. В дополнение к процессорам Ryzen на архитектуре «Zen 4» компания также представила новый сокет AM5.
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