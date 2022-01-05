Усовершенствованная память DDR5 для более быстрых мобильных вычислений.

Модернизированная поддержка периферийных устройств с PCIe 4.0 и USB4.

ИИ-шумоподавление для фильтрации фонового шума.

Решения Wi-Fi 6E благодаря сотрудничеству с Qualcomm и MediaTek.

AMD Ryzen 9 6980HX: 8/16, до 5.0 ГГц, 20 МБ, 45 Ватт+

AMD Ryzen 9 6980HS: 8/16, до 5.0 ГГц, 20 МБ, 35 Ватт

AMD Ryzen 9 6900HX: 8/16, до 4.9 ГГц, 20 МБ, 45 Ватт+

AMD Ryzen 9 6900HS: 8/16, до 4.9 ГГц, 20 МБ, 35 Ватт

AMD Ryzen 7 6800H: 8/16, до 4.7 ГГц, 20 МБ, 45 Ватт

AMD Ryzen 7 6800HS: 8/16, до 4.7 ГГц, 20 МБ, 35 Ватт

AMD Ryzen 5 6600H: 6/12, до 4.5 ГГц, 19 МБ, 45 Ватт

AMD Ryzen 5 6600HS: 6/12, до 4.5 ГГц, 19 МБ, 35 Ватт

AMD Ryzen 7 6800U: 8/16, до 4.7 ГГц, 20 МБ, 15-28 Ватт

AMD Ryzen 5 6600U: 6/12, до 4.5 ГГц, 19 МБ, 15-28 Ватт

AMD Ryzen 7 5825U: 8/16, до 4.5 ГГц, 20 МБ, 15 Ватт

AMD Ryzen 5 5625U: 6/12, до 4.3 ГГц, 19 МБ, 15 Ватт

AMD Ryzen 3 5425U: 4/8, до 4.1 ГГц, 10 МБ, 15 Ватт

AMD Ryzen 7 5800X3D: 8/16, до 4.5 ГГц, 100 МБ, 105 Ватт







AMD объявила о выпуске линейки Ryzen 6000-й серии для ноутбуков, в которых высокоэффективная и мощная архитектура ядер «Zen 3+» сочетается с графикой на базе архитектуры AMD RDNA 2. Новые процессоры созданы с использованием 6-нм технологического процесса TSMC. Они обеспечивают гейминг в разрешении 1080p в играх AAA-класса и длительное время автономной работы. Компания также анонсировала новый процессор Ryzen 7 5800X3D для настольных ПК с технологией AMD 3D V-Cache и Ryzen 7000-й серии на базе архитектуры «Zen 4» с разъемом AMD Socket AM5.Процессоры AMD Ryzen серии 6000 построены на обновленном ядре AMD «Zen 3+». Их тактовая частота составляет до 5 ГГц. Ядро обеспечивает мощность и эффективность благодаря новым функциям адаптивного управления питанием, которые регулируют производительность, и новым состояниям глубокого сна, позволяющим экономить электроэнергию. По сравнению с процессорами AMD Ryzen прошлого поколения.Восемь высокопроизводительных ядер, каждое из которых способно выполнять несколько задач одновременно, обеспечивая 16 потоков вычислительной мощности.В процессоры AMD Ryzen 6000-й серии встроена графика на базе архитектуры RDNA 2. Ей под силу воспроизводить подавляющее большинство компьютерных игр в формате Full HD. Новинки оснащены новым интегрированным движком дисплея, обеспечивающим высокие разрешения и частоты обновления. Поддерживаются мониторы с динамическим HDR, а технология AMD FreeSync обеспечивает плавность работы.Процессоры серии AMD Ryzen 6000 построены на новой платформе и предлагают следующие технологии и функции:Процессоры AMD Ryzen 6000-й серии — первые чипы x86, которые полностью поддерживают расширенные функции безопасности Windows 11 с интегрированным процессором безопасности Microsoft Pluton, обеспечивающим безопасную систему, позволяющую реализовать защиту от чипа до облака. Это сочетается с другими функциями безопасности от AMD, такими как AMD Secure Processor и AMD Memory Guard.Ожидается, что первые ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen 6000-й серии будут доступны от OEM-партнеров, таких как Asus, Dell и HP, начиная с февраля 2022 года. В течение года AMD ожидает широкую доступность более 200 моделей устройств на базе новых чипов.Процессоры AMD Ryzen 6000 серии PRO появятся в начале 2022 года. Они созданы на базе архитектуры AMD «Zen 3+» и 6-нм техпроцесса. Новинки предлагают набор функций безопасности, средства управления, а также стабильность и надежность корпоративного уровня, которые требуются предприятиям в сфере ИТ. Совместно с AMD, весной этого года Lenovo представит новый ThinkPad Z, ультра-премиальный бизнес-ноутбук с процессорами Ryzen 6000 серии PRO.AMD также объявила об обновлении процессоров AMD Ryzen серии 5000 для настольных ПК, представляя процессоры Ryzen с технологией AMD 3D V-Cache для обеспечения невероятных игровых возможностей.Новинка будет доступна для сокета AM4 ближе к весне 2022 года.AMD предварительно показала процессоры серии Ryzen 7000, которые будут основаны на 5-нм архитектуре ядра «Zen 4» и поступят в продажу во второй половине 2022 года. В дополнение к процессорам Ryzen на архитектуре «Zen 4» компания также представила новый сокет AM5.