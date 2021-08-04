Apple пополнила конфигуратор своего самого мощного компьютера Mac Pro новыми графическими процессорами. Информацию об этом можно найти на официальном сайте компании.
Теперь в конфигураторе Mac Pro можно выбрать несколько новых видеокарт, а также вариации с их спаренными модулями. В частности, можно выбрать AMD Radeon Pro W6800X, AMD Radeon W6800X Duo и AMD Radeon W6900X. Цены в рублях выглядят так:
- AMD Radeon Pro 6800X (32Гб памяти) — 240 000 рублей
- AMD Radeon Pro 6800X (32Гб памяти), 2 шт — 520 000 рублей
- AMD Radeon Pro 6800X Duo (64Гб памяти) — 460 000 рублей
- AMD Radeon Pro 6800X Duo (64Гб памяти), 2 шт — 960 000 рублей
- AMD Radeon Pro 6900X (32Гб памяти) — 560 000 рублей
- AMD Radeon Pro 6900X (32Гб памяти), 2 шт — 1 160 000 рублей.
Видеопроцессоры доступны как на вертикальной, так и на рэковой (горизонтальной серверной) модификации компьютера.
Таким образом, максимальная конфигурация Mac Pro с 28-ядерным Intel Xeon 2,5 ГГц, 1,5 Тб оперативной памяти DDR4 EEC, 8 Тб SSD-накопителем и двумя видеокартами Radeon Pro W6900X обойдется в 5 496 890 рублей.
Актуальная линейка Mac Pro вышла в 2019 году — это первый «яблочный» компьютер с нашумевшим «дырчатым» дизайном. Впоследствии этот внешний вид унаследовал фирменный монитор Apple Pro Display XDR.
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Вот бы узнать какие задачи на нем решают.