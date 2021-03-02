Отмечать приход весны празднованием 8 марта, и делать подарки в этот день женщинам стало уже традицией. Предлагаем немного отойти от привычных знаков внимания и проявить немного фантазии, чтобы приятно удивить любимую девушку, маму, бабушку или сестру. В этой заметке мы собрали умные и практичные гаджеты, которые порадуют полезными функциями.
Viomi SE оснащается датчиком LDS для полноценного сканирования помещения и построения точной карты для эффективной уборки. Сенсор исключает повторное посещение уже «пройденных» зон. Робот-пылесос поддерживает сухую и влажную уборку, а управлять всеми функциями устройства можно с помощью специального приложения на смартфоне. Мощность всасывания составляет 35 Вт. Время автономной работы Viomi SE от одного заряда — 76 минут.
Приобрести Viomi SE за 29 990 р.
По характеристикам, 360 C50-1 поддерживает режимы сухой и влажной уборки, объем пылесборника составляет 0,5 литра, а также у него имеется фильтр HEPA для очистки выдуваемого воздуха. Время работы от одного полного заряда — 120 минут. Управление пылесосом может осуществляться с помощью пульта ДУ или приложения для смартфона. Робот оборудован датчиками препятствий, движения и перепадов высоты. Что касается комплектации, в коробке вместе с пылесосом: пульт, док-станция, контейнер для пыли, контейнер для воды, микрофибра, боковые щетки и центральная щетка.
Приобрести 360 C50-1 за 12 980 р.
Мы подробно рассказывали об этой штуке в нашем обзоре. Galaxy SmartTag — небольшой, недорогой и очень полезный аксессуар для владелицы смартфона Samsung. Трекер станет функциональным подарком забывчивой девушке. С его помощью можно с легкостью найти ключи от дома или автомобиля, а также метку можно положить в сумочку или в багаж во время авиаперелёта. Помимо этого, SmartTag позволяет найти привязанный смартфон Galaxy с помощью звуковых сигналов.
Приобрести Samsung Galaxy SmartTag за 2 490 р.
Этот ноутбук с двумя экранами может стать отличным инструментом для девушки, которая всерьез увлеклась обработкой видео или фотографий. Его уникальная конструкция позволяет комфортно работать без привязки к определенному месту. Дополнительный экран значительно расширяет эргономику, позволяя выводить необходимый набор инструментов, не загромождая основной дисплей. Таким образом достигается максимальная фокусировка на творческом процессе. Несмотря на компактность, у ZenBook Duo серьезная начинка: процессор на выбор Intel Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7, а также от 8 до 32 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Подробнее об устройстве вы можете узнать из нашего обзора.
Приобрести ASUS ZenBook Duo UX482E от 144 990 р.
Устройство оснащается диффузором с двухуровневой сетчатой системой, которая создает собственное давление внутри насадки. Она действует как барьер, рассеивающий поток воздуха. Конструкция позволяет направлять воздух от кожи головы, не перегревая чувствительные участки, одновременно просушивая волосы. Фен Dyson Supersonic оборудован запатентованным двигателем с цифровым управлением Dyson V9. Он мощный, устойчивый, и при этом компактный настолько, чтобы помещаться в рукоятке. Интеллектуальная система контроля нагрева защищает волосы от чрезмерного перегрева.
Приобрести фен Dyson Supersonic за 31 990 р.
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Робот-пылесос Viomi SEРобот-пылесос стал незаменимым гаджетом для поддержки чистоты в доме. Этот гаджет возьмет на себя большую часть рутинных занятий, которые так или иначе связаны с наведением порядка в жилище, освободив время для более приятного и продуктивного времяпровождения, например, это может быть просмотр фильмов или чтение книг, а может даже прохождение видеоигр.
Viomi SE оснащается датчиком LDS для полноценного сканирования помещения и построения точной карты для эффективной уборки. Сенсор исключает повторное посещение уже «пройденных» зон. Робот-пылесос поддерживает сухую и влажную уборку, а управлять всеми функциями устройства можно с помощью специального приложения на смартфоне. Мощность всасывания составляет 35 Вт. Время автономной работы Viomi SE от одного заряда — 76 минут.
Приобрести Viomi SE за 29 990 р.
Робот-пылесос 360 C50-1Еще один робот-пылесос в нашей подборке. Он будет интересен на случай, если вам по каким-либо причинам не подходит светлый цвет корпуса предыдущей модели.
По характеристикам, 360 C50-1 поддерживает режимы сухой и влажной уборки, объем пылесборника составляет 0,5 литра, а также у него имеется фильтр HEPA для очистки выдуваемого воздуха. Время работы от одного полного заряда — 120 минут. Управление пылесосом может осуществляться с помощью пульта ДУ или приложения для смартфона. Робот оборудован датчиками препятствий, движения и перепадов высоты. Что касается комплектации, в коробке вместе с пылесосом: пульт, док-станция, контейнер для пыли, контейнер для воды, микрофибра, боковые щетки и центральная щетка.
Приобрести 360 C50-1 за 12 980 р.
Трекер Samsung Galaxy SmartTag
Мы подробно рассказывали об этой штуке в нашем обзоре. Galaxy SmartTag — небольшой, недорогой и очень полезный аксессуар для владелицы смартфона Samsung. Трекер станет функциональным подарком забывчивой девушке. С его помощью можно с легкостью найти ключи от дома или автомобиля, а также метку можно положить в сумочку или в багаж во время авиаперелёта. Помимо этого, SmartTag позволяет найти привязанный смартфон Galaxy с помощью звуковых сигналов.
Приобрести Samsung Galaxy SmartTag за 2 490 р.
Ноутбук ASUS ZenBook Duo
Этот ноутбук с двумя экранами может стать отличным инструментом для девушки, которая всерьез увлеклась обработкой видео или фотографий. Его уникальная конструкция позволяет комфортно работать без привязки к определенному месту. Дополнительный экран значительно расширяет эргономику, позволяя выводить необходимый набор инструментов, не загромождая основной дисплей. Таким образом достигается максимальная фокусировка на творческом процессе. Несмотря на компактность, у ZenBook Duo серьезная начинка: процессор на выбор Intel Core i5-1135G7 или Core i7-1165G7, а также от 8 до 32 ГБ оперативной памяти в зависимости от конфигурации. Подробнее об устройстве вы можете узнать из нашего обзора.
Приобрести ASUS ZenBook Duo UX482E от 144 990 р.
Фен Dyson Supersonic
Устройство оснащается диффузором с двухуровневой сетчатой системой, которая создает собственное давление внутри насадки. Она действует как барьер, рассеивающий поток воздуха. Конструкция позволяет направлять воздух от кожи головы, не перегревая чувствительные участки, одновременно просушивая волосы. Фен Dyson Supersonic оборудован запатентованным двигателем с цифровым управлением Dyson V9. Он мощный, устойчивый, и при этом компактный настолько, чтобы помещаться в рукоятке. Интеллектуальная система контроля нагрева защищает волосы от чрезмерного перегрева.
Приобрести фен Dyson Supersonic за 31 990 р.
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Да и внимание должно быть постоянным.
Букет цветов и шоколадка, можно открытку своими руками сделать.
Главное с любовью и вниманием.
Ну вы блин даёте :)