Линейка ноутбуков ZenBook Duo — самая необычная у ASUS. Это устройства с двумя экранами — основным и вспомогательным, находящимся над клавиатурой.

ZenBook Duo UX482E также интересен ценой. Это устройство для профессиональных задач: обработки фото, видео, звука. При этом оно предлагает уникальный пользовательский опыт и стоит дешевле 100 000 рублей — 1000 долларов.

Дизайн и эргономика

Дизайн ZenBook Duo UX482E радикально не отличается от предшественников. В закрытом состоянии сразу видно, что это продукт ASUS. На темном корпусе размещен серебристый логотип, крышка рифленая — от эмблемы расходятся концентрические окружности, а на свету крышка бликует как DVD-диск. Смотрится стильно и дорого.

В этом году ASUS поработала над серьезным недостатком линейки — корпус стал чуть тоньше (1,69 см против 1,99 см). До эталонной толщины все равно далеко — производители стремятся делать продукты около 1 см. Впрочем, нестрашно. Визуально недостаток скрывается скошенной гранью, хотя при пользовании излишняя толщина ощущается.

Другой, более важный минус эргономики — ноутбук не проходит тест на MacBook. Открыть его можно только двумя руками. Причем, тугой шарнир — не единственная причина. На корпусе даже нет зазора, где можно поддеть ее, приходится одной рукой придерживать нижнюю панель, а другой открывать верхнюю.

Небольшие сложности в работе доставляет еще один момент: клавиатура расположена слишком близко к краю, бывает неудобно печатать. Впрочем, минус некритичный. Спустя несколько дней тренировок он почти не ощущается. Кроме того, ноутбук вряд ли возьмут ради набора текста, при сценариях, для которых он предназначен, гораздо полезнее окажется вспомогательный дисплей.

В раскрытом состоянии к ноутбуку не возникает вопросов. Толщина устройства обусловлена необычным форм-фактором — с двумя экранами на обеих панелях. Матрицы типа IPS требуют много пространства внутри корпуса. Единственный минус дизайна в этом состоянии — между нижней панелью и ScreenPad Plus образуется зазор, и там собирается вся пыль из сумки. Впрочем, более удачного решения пока не существует.

Экран и ScreenPad Plus

В ZenBook Duo UX482E стоит IPS-матрица с диагональю 14 дюймов и разрешением Full HD. Экран сенсорный, занимает 93% передней панели. Экран — одна из причин выбрать «прошку», ZenBook Pro Duo оснащен экраном с разрешением 4K. При обработке фото и видео важна точная цветопередача и максимально широкий цветовой охват.

Фишка ноутбука — дополнительный экран ScreenPad Plus. Диагональ — 12,65 дюйма, разрешение — 1920×515 пикселей. Отвлечемся от сценариев использования и сосредоточимся на характеристиках: дисплей интересен матовым покрытием, несмотря на то что он сенсорный, из-за этого он будет меньше бликовать на солнце.

Теперь к сценариям эксплуатации. Именно ScreenPad Plus — ключевой компонент ZenBook Duo UX482E. Он значительно меняет привычный пользовательский опыт при работе. На этот экран можно переносить одно, два или три окна приложений, а также части интерфейса тяжелого софта. Например, профессиональный сценарий — видеомонтаж. На основном экране у вас может быть открыт ролик с панелью инструментов, а на ScreenPad Plus — видеодорожка.

Параметры работы дополнительного экрана регулируются отдельно. Например яркость настраивается для основного экрана и ScreenPad Plus.

Клавиатура и тачпад

Сама клавиатура тут практически стандартная. Главное — чуть уменьшены Shift и стрелочки. Причина тому — тачпад располагается на снизу от клавиатуры, а с правой стороны, это единственный способ уместить их.

Главное отличие от предшественника — блок стрелок теперь Т-образный. Это минус — клавиши «вперед» и «назад» слишком крохотные, и по ним тяжело попасть, из-за чего появляются рандомные нажатия. Особенно это ощущается в играх.

Главное отличие тачпада от большинства ноутбуков — кнопки расположены не под ним, а отдельно. Первое время непривычно управлять стрелкой на одной области, а применять «левую и правую кнопки мыши» на другой. Нужно привыкнуть.

Ход клавиш приятный. Глубина нажатия – 1,4 мм, почти как у «тонких» десктопных клавиатур.

Производительность и звук

Линейка ASUS ZenBook Duo 2021 (UX482E) продается в двух конфигурациях: CPU Intel Core i5-1135G7 или Intel Core i7-1165G7. Это энергоэффективные мобильные процессоры семейства Tiger Lake-U, представленные в сентябре 2020 года. Чипы производятся по улучшенному 10-нм техпроцессу SuperFin.

Производительности системы хватает для любых повседневных задач, как офисных, так и домашних. Важно: лэптоп выходит под маркой Evo. Ее получают ноутбуки на процессорах Core 11-го поколения, которые проверены Intel на соответствие определённым требованиям в части производительности и качества.

Проводного подключения к сети нет, есть поддержка Wi-Fi 6, обеспечивающая приличную максимальную скорость передачи данных. Звук - один из лучших на рынке. Тут стоят динамики от Harman Kardon.

В зависимости от конфигурации, ноутбук может оснащаться оперативной памятью от 8 до 32 ГБ LPDDR4X. Она распаяна на материнской плате, возможности ее увеличения нет.

Отдельного упоминания заслуживает система охлаждения. В ноутбуке применяется система Active Aerodynamic System Plus, в которой используется шарнирный механизм ErgoLift и наклонная панель ScreenPad Plus. Механика следующая: воздух попадает в зазор между нижней панелью и дополнительным экраном, а выходит — из решетки, расположенной между ScreenPad Plus и основным дисплеем. Такая система увеличивает общий поток охлаждающего воздуха на 49%.

Уровень шума под типичной нагрузкой минимальный. Под серьезной, вроде игр или видеомонтажа, ожидаемо возрастает, но все равно остается в комфортных рамках.

Автономность и разъемы

ASUS ZenBook Duo 2021 (UX482E) предлагает аккумулятор емкостью 70 Втч, такую же, как и у первого поколения. Несмотря на отсутствие прогресса по характеристикам, новинка показывает заметно более высокую автономность по сравнению с ней.

В офисном батарейном тесте PCMark 10 при яркости экрана на уровне 120 кд/м² она продержалась почти 11 часов, на 3 часа дольше, чем ZenBook Duo UX481, спасибо более энергоэффективному процессору. Tiger Lake-U — менее прожорливые чипы, чем Comet Lake-U, стоявшие в предыдущих ZenBook Duo.

На практике так и получается — заряда ноутбука хватает на весь рабочий день, хотя профессиональные задачи выполняются преимущественно с подключением к питанию. Зато это позволяет работать вдали от розетки. Например, не за офисным столом, а на диване.

Разъемы следующие: с левой стороны расположены HDMI 1.4 и два порта Thunderbolt, с правой – порт USB 3.2 Gen 1 Type-A, кардридер MicroSD и 3,5 мм джек. Порт для зарядки — USB-C.

Итог

Если учитывать цену, то к ноутбуку вообще не возникает вопросов. Процессор мощный, аккумулятор достойный, корпус прочный и стильный, пользовательский опыт уникальный.

Если же оградиться от стоимости, то можно назвать лишь один весомый недостаток - дизайн линейки ноутбуков с двумя экранами еще не доведен до совершенства. Корпус все еще нетипично толстый, а в зазоре между нижней панелью и вторым дисплеем собирается пыль. Тем интереснее наблюдать за такими ноутбуками. В отличие от складных смартфонов, они нашли предназначение. Осталось доработать мелочи.