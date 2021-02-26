В начале этого года вместе с флагманской серией смартфонов Galaxy S21 компания Samsung представила умные метки SmartTag. На первый взгляд может показаться, что это обычный трекер, который на деле оказался очень функциональным устройством. В этом материале мы подробнее расскажем о гаджете и его возможностях.
Сразу стоит отметить, что SmartTag — часть экосистемы устройств Samsung, поэтому работает трекер только со смартфонами Galaxy, поддерживающими приложение SmartThings. В работе маячков используется технология Bluetooth 5 LE, которая в радиусе 150 метров подсоединяется к поддерживаемым смартфонам южнокорейского производителя и сообщает свои координаты. Такое решение обеспечивает длительную автономную работу от батареи, а вот от GPS, к сожалению, добиться того же самого пока невозможно.
Спецификации Samsung SmartTag
Внешний вид
Samsung SmartTag выполнена в ромбовидной форме черного цвета со скругленными гранями. В верхней части устройства расположено отверстие, которое можно использовать для закрепления маячка, например, на связке ключей. На лицевой стороне под надписью Galaxy SmartTag скрывается функциональная кнопка. Она используется для настройки и активации различных действий. Сейчас в России трекеры доступны только в черном и серо-бежевом цвете, а стоимость одной штуки составляет 2 490 рублей.На тыльной стороне трекера разместились логотип Samsung и отверстие динамика. На нижнем торце расположена специальная щель для вскрытия корпуса и доступа к батарее. Что касается комплектации, в коробочке вместе с меткой только документация.
Функциональность
Если на смартфоне установлено приложение SmartThings, то при первом нажатии на кнопку SmartTag на экране появляется соответствующая анимация с предложением привязать трекер к смартфону. Привязка не занимает много времени, а в процессе предлагается присвоить устройство название, а в завершении устанавливается обновление, если доступно.
После привязки SmartTag появляется вместе с другими устройствами Samsung в приложении SmartThings и вы сможете просматривать его местоположение на карте. Если необходимо для поиска со смартфона можно активировать звуковой сигнал трекера.Помимо поисковых функций, Samsung предлагает использовать метку для автоматизации. К примеру на нажатие или удержание кнопки можно повесить различные действия, в том числе управление устройствами умного дома и запуск различных сценариев.
Для поиска в приложении SmartThings приближения. Рассмотрим ситуацию, когда необходимо найти связку ключей с прикрепленным трекером. Шкала будет заполняться зеленым цветом по мере приближения к маячку.
Поиск метки с помощью звукового сигнала:
В приложении SmartThings имеется функция «Поиск устройства через метку». С её помощью можно два раза нажать SmartTag и на смартфоне начнет воспроизводиться мелодия. Это довольно полезная возможность, если вы вдруг забыли, куда положили свой телефон.
Развитие и сценарии применения
Samsung планирует всячески развивать SmartTag. Весной компания добавит возможность автономного поиска, которая будет задействовать все окружающие смартфоны Galaxy. Сейчас в поисковой системе метки используются только устройства с вашей учетной записью. Стоит отдельно упомянуть о конфиденциальности трекера. По словам производителя, устройство не хранить какую-либо личную информацию, а идентификаторы SmartTag постоянно изменяются.
Сценариев применения у трекера довольно много. Один из самых неочевидных — SmartTag можно закрепить на ошейнике питомца. Помимо этого, метку можно повесить на связку ключей или закрепить её в рюкзаке. Дома маячок отлично впишется в систему умного дома для запуска различных автоматизаций и прочих действий.
Выводы
Сейчас SmartTag находится на раннем этапе своего запуска. Нужно понимать, что со временем позиционирование устройства будет определено в первую очередь дорожной картой его развития. Одной из самых необходимых в ближайшее время возможностей станет функция поиска трекера с помощью всех устройств Galaxy. Таким образом это будет ключевой драйвер функциональности метки. Пока SmartTag выглядит доступной инвестицией в расширение возможностей смартфона Galaxy и в страховку от потери важных предметов, будь то ключи от автомобиля или сумка.
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Сразу стоит отметить, что SmartTag — часть экосистемы устройств Samsung, поэтому работает трекер только со смартфонами Galaxy, поддерживающими приложение SmartThings. В работе маячков используется технология Bluetooth 5 LE, которая в радиусе 150 метров подсоединяется к поддерживаемым смартфонам южнокорейского производителя и сообщает свои координаты. Такое решение обеспечивает длительную автономную работу от батареи, а вот от GPS, к сожалению, добиться того же самого пока невозможно.
Спецификации Samsung SmartTag
- Bluetooth 5.0 LE
- Батарейка CR2032 (имеется в комплекте)
- Автономная работа: до 300 дней
- Защита: IP52
- Размеры и вес: 39.1×39.1×10.4 мм, 50 грамм
Внешний вид
Samsung SmartTag выполнена в ромбовидной форме черного цвета со скругленными гранями. В верхней части устройства расположено отверстие, которое можно использовать для закрепления маячка, например, на связке ключей. На лицевой стороне под надписью Galaxy SmartTag скрывается функциональная кнопка. Она используется для настройки и активации различных действий. Сейчас в России трекеры доступны только в черном и серо-бежевом цвете, а стоимость одной штуки составляет 2 490 рублей.
Функциональность
Если на смартфоне установлено приложение SmartThings, то при первом нажатии на кнопку SmartTag на экране появляется соответствующая анимация с предложением привязать трекер к смартфону. Привязка не занимает много времени, а в процессе предлагается присвоить устройство название, а в завершении устанавливается обновление, если доступно.
После привязки SmartTag появляется вместе с другими устройствами Samsung в приложении SmartThings и вы сможете просматривать его местоположение на карте. Если необходимо для поиска со смартфона можно активировать звуковой сигнал трекера.
Для поиска в приложении SmartThings приближения. Рассмотрим ситуацию, когда необходимо найти связку ключей с прикрепленным трекером. Шкала будет заполняться зеленым цветом по мере приближения к маячку.
Поиск метки с помощью звукового сигнала:
В приложении SmartThings имеется функция «Поиск устройства через метку». С её помощью можно два раза нажать SmartTag и на смартфоне начнет воспроизводиться мелодия. Это довольно полезная возможность, если вы вдруг забыли, куда положили свой телефон.
Развитие и сценарии применения
Samsung планирует всячески развивать SmartTag. Весной компания добавит возможность автономного поиска, которая будет задействовать все окружающие смартфоны Galaxy. Сейчас в поисковой системе метки используются только устройства с вашей учетной записью. Стоит отдельно упомянуть о конфиденциальности трекера. По словам производителя, устройство не хранить какую-либо личную информацию, а идентификаторы SmartTag постоянно изменяются.
Сценариев применения у трекера довольно много. Один из самых неочевидных — SmartTag можно закрепить на ошейнике питомца. Помимо этого, метку можно повесить на связку ключей или закрепить её в рюкзаке. Дома маячок отлично впишется в систему умного дома для запуска различных автоматизаций и прочих действий.
Выводы
Сейчас SmartTag находится на раннем этапе своего запуска. Нужно понимать, что со временем позиционирование устройства будет определено в первую очередь дорожной картой его развития. Одной из самых необходимых в ближайшее время возможностей станет функция поиска трекера с помощью всех устройств Galaxy. Таким образом это будет ключевой драйвер функциональности метки. Пока SmartTag выглядит доступной инвестицией в расширение возможностей смартфона Galaxy и в страховку от потери важных предметов, будь то ключи от автомобиля или сумка.
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