Bluetooth 5.0 LE

Батарейка CR2032 (имеется в комплекте)

Автономная работа: до 300 дней

Защита: IP52

Размеры и вес: 39.1×39.1×10.4 мм, 50 грамм

















Сразу стоит отметить, что SmartTag — часть экосистемы устройств Samsung, поэтому работает трекер только со смартфонами Galaxy, поддерживающими приложение SmartThings. В работе маячков используется технология Bluetooth 5 LE, которая в радиусе 150 метров подсоединяется к поддерживаемым смартфонам южнокорейского производителя и сообщает свои координаты. Такое решение обеспечивает длительную автономную работу от батареи, а вот от GPS, к сожалению, добиться того же самого пока невозможно.Samsung SmartTag выполнена в ромбовидной форме черного цвета со скругленными гранями. В верхней части устройства расположено отверстие, которое можно использовать для закрепления маячка, например, на связке ключей. На лицевой стороне под надписью Galaxy SmartTag скрывается функциональная кнопка. Она используется для настройки и активации различных действий. Сейчас в России трекеры доступны только в черном и серо-бежевом цвете, а стоимость одной штуки составляет 2 490 рублей.На тыльной стороне трекера разместились логотип Samsung и отверстие динамика. На нижнем торце расположена специальная щель для вскрытия корпуса и доступа к батарее. Что касается комплектации, в коробочке вместе с меткой только документация.Если на смартфоне установлено приложение SmartThings, то при первом нажатии на кнопку SmartTag на экране появляется соответствующая анимация с предложением привязать трекер к смартфону. Привязка не занимает много времени, а в процессе предлагается присвоить устройство название, а в завершении устанавливается обновление, если доступно.После привязки SmartTag появляется вместе с другими устройствами Samsung в приложении SmartThings и вы сможете просматривать его местоположение на карте. Если необходимо для поиска со смартфона можно активировать звуковой сигнал трекера.Помимо поисковых функций, Samsung предлагает использовать метку для автоматизации. К примеру на нажатие или удержание кнопки можно повесить различные действия, в том числе управление устройствами умного дома и запуск различных сценариев.Для поиска в приложении SmartThings приближения. Рассмотрим ситуацию, когда необходимо найти связку ключей с прикрепленным трекером. Шкала будет заполняться зеленым цветом по мере приближения к маячку.Поиск метки с помощью звукового сигнала:В приложении SmartThings имеется функция «Поиск устройства через метку». С её помощью можно два раза нажать SmartTag и на смартфоне начнет воспроизводиться мелодия. Это довольно полезная возможность, если вы вдруг забыли, куда положили свой телефон.Samsung планирует всячески развивать SmartTag. Весной компания добавит возможность автономного поиска, которая будет задействовать все окружающие смартфоны Galaxy. Сейчас в поисковой системе метки используются только устройства с вашей учетной записью. Стоит отдельно упомянуть о конфиденциальности трекера. По словам производителя, устройство не хранить какую-либо личную информацию, а идентификаторы SmartTag постоянно изменяются.Сценариев применения у трекера довольно много. Один из самых неочевидных — SmartTag можно закрепить на ошейнике питомца. Помимо этого, метку можно повесить на связку ключей или закрепить её в рюкзаке. Дома маячок отлично впишется в систему умного дома для запуска различных автоматизаций и прочих действий.Сейчас SmartTag находится на раннем этапе своего запуска. Нужно понимать, что со временем позиционирование устройства будет определено в первую очередь дорожной картой его развития. Одной из самых необходимых в ближайшее время возможностей станет функция поиска трекера с помощью всех устройств Galaxy. Таким образом это будет ключевой драйвер функциональности метки. Пока SmartTag выглядит доступной инвестицией в расширение возможностей смартфона Galaxy и в страховку от потери важных предметов, будь то ключи от автомобиля или сумка.