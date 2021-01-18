





Бренд Honor обновил прошивку для фитнес-браслета Honor Band 5i. Апдейд добавляет аксессуару несколько нововведений, в том числе довольно полезных.Самое заметное и полезное нововведение — возможность измерения уровня насыщенности крови кислородом (SpO2). На браслете также появляется пульт управления музыкой с возможностью переключать треки, ставить на паузу и возобновлять воспроизведение. Кроме того, апдейт приности поддержку ещё шести языков (португальского, испанского, вьетнамского, филиппинского, арабского и малайского), оптимизацию таймера и исправление некоторых багов.Апдейт распространяется постепенно и пока может быть недоступен в некоторых странах. Новая прошивка для Honor Band 5i занимает примерно 4,5 мегабайта и носит номер 1.0.5.86. Она устанавливается с помощью привязанного к фитнес-браслету смартфона, процесс скачивания и инсталляции занимает приблизительно 20 минут. При установке обновления необходимо, чтобы аксессуар был заряжен хотя бы на 20%.Honor Band 5i — один из самых недорогих фитнес-браслетов на российском рынке. Honor продаёт его за 1990 рублей без учёта скидок или дарит при приобретении некоторых смартфонов.