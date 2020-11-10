Компания Huawei представила на российском рынке умную колонку Huawei Sound, созданную при поддержке французской аудиотехнологической компании Devialet. Устройство оснащено сабвуфером и тремя широкополосными динамиками, технология Huawei Share позволяет быстро подключаться к смартфонам и другим источникам сигнала, а поддержка High-Res Audio и алгоритмы обработки обеспечивают сбалансированное воспроизведение.
Четыре динамика Huawei Sound получили акустическую архитектуру Devialet и прошли калибровку по профессиональным алгоритмам. Помимо четырехдюймового 40-ваттного сабвуфера и трёх пятиваттных широкополосных динамиков колонка Huawei Sound получила два симметричных пассивных излучателя, расположенных по фирменной схеме Devialet Push-Push, что обеспечивает звучание громкостью до 90 дБ.
Разработанная Devialet технология SAM (Speaker Active Matching) дополнительно улучшает качество звучания за счёт распознавая характеристик динамиков и подстройки сигнала в реальном времени. В SAM реализована регулировка смещения одновременно для сабвуфера и пассивного излучателя посредством моделирования динамика и управления движением частиц воздуха. Это обеспечивает согласование входного сигнала с акустическим давлением, создаваемым динамиками.
В России Huawei Sound будет доступна в черном цвете по рекомендованной розничной цене 13 990 рублей. Продажи стартуют с 25 ноября 2020 года. С 17 ноября в официальном интернет-магазине Huawei можно оформить подписку, которая гарантирует получение купона на скидку. С 25 ноября по 8 декабря в интернет-магазине Huawei и «М.Видео» можно будет приобрести устройство с дополнительной скидкой 2000 рублей.
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