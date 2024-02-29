Дизайн новых iPad Pro с OLED-дисплеями раскрыт на инженерных чертежах

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Текущий iPad Pro 11 — 247,6 x 178,5 x 5,9 мм;

Новый iPad Pro 11 — 249,7 x 177,5 x 5,1 мм;

Текущий iPad Pro 12,9 — 280,6 x 214,9 x 6,4 мм;

Новый iPad Pro 13 — 281,5 x 215,5 x 5,0 мм.

Буквально за несколько недель до предполагаемого анонса новых моделей iPad инсайдеры слили в сеть CAD-чертежи будущих планшетов Apple. Судя по всему, нас ждёт крупнейшее обновление дизайна линейки Pro с 2018 года.Как мы знаем, Apple планирует перейти на OLED-дисплеи, что позволит существенно изменить общую толщину устройства. CAD-чертежи будущих 11-дюймовых и 13-дюймовых моделей iPad Pro‌ дают нам некоторое представление о том, насколько тонкими будут планшеты. Например, старшая модель «похудеет» на целых 1,4 мм.Вот как изменятся следующие iPad Pro:Вероятно, CAD-чертежи утекли с завода одного из китайских поставщиков Apple, поскольку именно их очень ценят производители чехлов.Ожидается, что модели iPad Pro также получат 3-нм чипы M3 и зарядку MagSafe.