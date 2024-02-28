Он снова опередил Apple: энтузиаст показал первые в мире AirPods Max с портом USB-C

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Инженер-энтузиаст Кен Пиллонел, который стал знаменит благодаря своим экспериментам по переводу iPhone и AirPods Pro с Lightning на USB-C, в этот раз собрал первые в мире полноразмерные наушники AirPods Max с портом USB-C.Этот проект стал ответом на недовольство некоторых пользователей по поводу того, что наушники премиум-класса продолжают использовать порт Lightning для зарядки, в то время как большинство других устройств Apple перешли на USB-C. По слухам, уже в конце этого года Apple наконец-то выпустит AirPods Max с новым разъёмом для зарядки, но значительных улучшений они не получат.Пиллонел также выпустил специальную запчасть, которую можно купить на его сайте, чтобы попробовать самостоятельно заменить Lightning в AirPods Max на USB-C.