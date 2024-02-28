Apple Vision Pro не получит серьезных улучшений в ближайшие три года

Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о будущем гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. По его словам, девайс может получить серьезные обновления только через несколько лет.
В частности Куо отмечает, что новые модели Vision Pro со значительными улучшениями характеристик и редизайном поступят в массовое производство только к 2027 году. Он ссылается на источники в цепочке поставок. Более того, аналитик уверен, что Apple ещё даже не начала работу над вторым поколением Vision Pro или более дешевой версией гарнитуры с урезанными характеристиками.
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По словам Куо, в самом идеальном сценарии массовое производство Apple Vision Pro 2 стартует в конце 2025 — начале 2026 года. Однако эта версия не будет сильно отличаться от текущей.
Мин-Чи Куо также ожидает, что Apple запустит продажи Vision Pro в Европе и некоторых других странах этой весной.