Apple Vision Pro не получит серьезных улучшений в ближайшие три года

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Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился информацией о будущем гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. По его словам, девайс может получить серьезные обновления только через несколько лет.В частности Куо отмечает, что новые модели Vision Pro со значительными улучшениями характеристик и редизайном поступят в массовое производство только к 2027 году. Он ссылается на источники в цепочке поставок. Более того, аналитик уверен, что Apple ещё даже не начала работу над вторым поколением Vision Pro или более дешевой версией гарнитуры с урезанными характеристиками.По словам Куо, в самом идеальном сценарии массовое производство Apple Vision Pro 2 стартует в конце 2025 — начале 2026 года. Однако эта версия не будет сильно отличаться от текущей.Мин-Чи Куо также ожидает, что Apple запустит продажи Vision Pro в Европе и некоторых других странах этой весной.