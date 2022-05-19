Электросамокаты Распродажа

Электросамокат Xiaomi NAVEE N65 продаётся со скидкой: мотор 500 Вт, ход 65 км и нагрузка до 120 кг

Николай
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ


Принадлежащий компании Xiaomi бренд NAVEE выпустил в продажу электросамокат NAVEE N65, который прекрасно подходит для городской езды и катанию за городом, а благодаря большому запасу хода и высокой скорости, может без проблем и очень быстро отвезти вас на дальнее расстояние. В честь выпуска он продаётся со скидкой и бесплатной курьерской доставкой с российского склада за несколько дней.

Электросамокат NAVEE N65 обладает мотором с максимальной мощностью 500 ватт, 10-дюймовыми колёсами с широкими пневматическими шинами и двойной системой торможения и аккумулятором ёмкостью 12,5 ампер-часов. Максимальная скорость движения — 20 километров в час, от одного заряда можно проехать до 65 километров, предусмотрено подъём в горку с наклоном до 25 градусов. Корпус защищён от воды по стандарту IPX4 и обладает складной конструкцией, благодаря чему электросамокат можно легко сложить при транспортировке в машине, метро или хранении дома.
Инженеры NAVEE предусмотрели в этой модели несколько инновационных решений. Например, они установили бесщёточный мотор с увеличенным КПД, который обеспечивает увеличенный пробег в сравнении с моторами более простой и менее надёжной конструкции, используемыми в дешёвых электросамокатах. Крупные и широкие колёса хороши тем, что принимают на себя неровности на дороге и хорошо амортизируют толчки, которые возникают, когда вы наезжаете на небольшие препятствия, вроде выбоин, трещин, камней, веток и подобное.

Максимальная нагрузка, на которую рассчитан этот электросамокат, составляет 120 кг, то есть кататься на нём может человек почти любой комплекции. Благодаря хорошо продуманной конструкции рамы, масса водителя равномерно распределяется на оба колеса, что упрощает разгон и торможение. На переднее колесо установлен тормоз E-ABS, а на заднее дисковый тормоз, что позволяет при необходимости моментально и безопасно остановить самокат.
На руль выведен электронный мини-компьютер с большим и ярким экраном, позволяющий следить за скоростью движения и оставшимся зарядом аккумулятора. С помощью мобильного приложения можно при необходимости ограничить максимальную скорость. Экран обладает подсветкой, благодаря чему все показатели хорошо видны и считываются даже в темноте. Под компьютером размещён яркий фонарь, освещающий дорогу в тёмное время суток, а в задней части рамы предусмотрены задние фары, сигнализирующие водителям о движении самоката.



Ширина платформы электросамоката — 17 см, её вполне хватит для того, чтобы комфортно разместиться в обуви любого размера. Для устойчивости водителя предусмотрено нескользящее силиконовое покрытие, с которым пользование самокатом становится более приятным и безопасным.

Распродажа в интернет-магазине NAVEE на AliExpress продлится до 21 мая. Покупатели, которые успеют приобрести NAVEE N65 в рамках этой промоакции, получат от бренда щедрые подарки: защитный шлем, держатель для смартфона и удобную дорожную сумку.



Электросамокат NAVEE N65 стоит 44 250 рублей, но с промокодом NAVEEN65, дающим скидку 20 долларов, его можно купить всего за 42 800 рублей. Доставка в России бесплатная, курьер привезёт вам товар уже через несколько дней. Производитель предоставляет годовую гарантию на основные компоненты электросамоката (раму, вилку, аккумулятор, контроллер, систему тормозов, систему складывания) и шестимесячную гарантию на зарядное устройство, тормозные ручки и ручку разгона.

Купить NAVEE N65 со скидкой

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Комментарии

+4312
Carter_Mayers
Здорово, отличное приобретение, особенно если скоро реально одобрят водительские права и страховку😅
Сегодня в 18:01
#
+370
tomtom Carter_Mayers
Да в жизни этого не будет, максимум приравняют к велосипеду, шлем, ну и сильно бухим не гонять.
2 часа назад в 18:14
#
tellurian
+3689
tellurian tomtom
Сделают и я за.
2 часа назад в 18:40
#
–467
n0mer
Ребята, будьте осторожны с этим дерьмом. Я один раз ебнулся неслабо. И очень много слышал историй как люди ломали себе руки и ноги, со спицами в костях ходили по полгода. Мэр Кисловодска, например, после падения с такой штуки впал в кому. Так что В/у на вождение — вопрос должен стоять. Мы недооцениваем этот транспорт.
час назад в 20:02
#
+250
Paspartu n0mer
В/у от комы не спасут
49 минут назад
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–467
n0mer Paspartu
Нахер тогда сократить ДПС со всеми этими в/у для авто и перейти на анархический строй
43 минуты назад
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+250
Paspartu n0mer
Достаточно и существующих правил для пешеходов, авто, и самокатов.
27 минут назад
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