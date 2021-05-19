Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис аренды электросамокатов для пользователей из Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону. В этой заметке мы расскажем как это работает.
Мини-приложение «Прокат ВКонтакте» находится в разделе «Сервисы».
С помощью приложения можно бесплатно забронировать самокат или найти его на улице. Внутри обозначенных на карте зон есть парковки, где нужно оставлять самокаты после проката. По окончанию поездки оставьте скутер на парковке, завершите аренду в приложении и закройте замок.
Сервис рекомендует использовать самокат для одного человека, соблюдать скоростной режим 25 км/ч, а также использовать защиту.
С начала аренды «Прокат ВКонтакте» резервирует 500 рублей на карте, а по завершению поездки списывается точная стоимость поездки. Оплачивать можно с помощью сервиса VK Pay или банковских карт.
В главном окне мини-приложения «Прокат ВКонтакте» отображается карта, на которой отмечены парковки с самокатами. Нажав на расположенный рядом скутер можно просмотреть уровень его заряда, забронировать или активировать. Также в этом окне показана стоимость аренды, к примеру, в Санкт-Петербурге она составляет 50 рублей за старт и 5,5 р. за минуту.
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