



Компания Adidas анонсировала выпуск новых беспроводных наушников. Они созданы совместно с Zound Industries, предназначены для спортсменов, и их не нужно заряжать.



Модель называется Adidas RPT-02 Sol и появится в продаже в первой половине 2022 года. С ценой компания пока не определилась, но говорит, что можно ориентироваться примерно на 200-230 долларов.



Заряжать наушники Adidas RPT-02 Sol не придётся, они смогут получать энергию от солнечных лучей, когда пользователь занимается спортом на открытом воздухе. Впрочем, когда солнца долго нет (например, при тренировках дома или в зале), наушники можно запитать от обычного зарядника через порт USB Type-C. Аккумулятор рассчитан на 80 часов работы.







Отличительная особенность этой модели заключается в экологичности — она выполнена почти полностью из переработанных материалов, а её упаковка содержит минимум пластика. Панель, преобразующая солнечные лучи в электрическую энергию, логичным образом встроена во внешнюю часть оголовья, причём попадающий на неё свет, как утверждают разработчики, необязательно должен быть прямым и интенсивным. То есть можно не волноваться за заряд даже если бегаете по утрам или вечерам, когда солнце только всходит или уже заходит.







