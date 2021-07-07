В 2021 году фанаты Xiaomi очень ждут выхода нового планшета Mi Pad 5, который обещает быть флагманским. Его дизайн остается в некоторой степени загадкой — что нетипично для китайских продуктов, которые обычно «сливают» в сеть чуть менее, чем полностью. Выводы о внешнем виде устройства делают с помощью низкокачественных рендеров, фотографий будущих аксессуаров, и даже просто собственной фантазии.
К слову об аксессуарах — недавно в сети появились первые фотографии смарт-клавиатуры для будущего Mi Pad 5. И эти снимки могут показаться вам очень знакомыми:
Да, это практически полная копия Apple Magic Keyboard для iPad Pro. На фото можно увидеть узнаваемые скругленные углы чехла-клавиатуры, квадратный вырез под модули камер в углу, клавиши, абсолютно идентичные таковым в клавиатуре от Apple. Даже Smart Connector на месте и выглядит точно так же — три металлические точки на левой грани будущего устройства.
Способ крепления тоже без сюрпризов — в чехле не наблюдаются какие-либо выступы или защелки, а значит Mi Pad 5 будет к нему примагничиваться. В раскрытом положении чехла сходство усиливается многократно. Так и кажется, что на следующей фотографии мы увидим знакомые очертания iPad Pro и iPadOS.
Единственное отличие этого аксессуара от «яблочного» — наличие специального отсека для электронного пера на возле торца планшета. Это может означать, что Mi Pad 5 не будет оснащен механизмом крепления и зарядки пера.
А вы ждете Mi Pad 5? Как считаете, это будет топовый планшет, но дешевле, чем iPad, или жалкая подделка? Поделитесь в комментариях!
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