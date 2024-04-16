Этот чехол даже ранние модели сделает круче iPhone 16

Артем
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У него есть собственная материнская плата, аккумулятор и функциональная клавиша со множеством возможностей.

Судя по всему разработчики из Bitmo Labs вдохновились слухами о дополнительной клавише в будущих флагманах Apple и решили усовершенствовать идею «купертиновцев». BANG!CASE — так назвали чехол, имеет кнопку под переключателем громкости. Она позволяет быстро переключаться между установленными или системными приложениями в одно нажатие, а также задать любые команды на удержание или двойной клик кнопки. По словам создателей, гаджет поддерживает до 80% всех приложений из App Store.

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Внутри кейса установленна собственная материнская плата и аккумулятор, поэтому его функциональность не повлияет на время работы смартфона. Также заявлена поддержка MagSafe для беспроводной зарядки смартфона и, вероятно, самого чехла. Кроме того, «защитка» сама по себе выглядит стильно и привлекательно. Задняя стенка прозрачная, боковинки рефленые, а внутри прослойка из бархатистого материала. 



BANG!CASE будет выпущен для четырех моделей айфонов: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 15 и iPhone 15 Pro по цене $40 (~4000 руб). Сейчас создатели запустили сбор средств на KickStarter и если нужная сумма наберется, гаджет поступит в продажу уже в июне этого года.

*В ролике упоминается Instagram, признанный экстремистской организацией на территории РФ.
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Источник:
Kickstarter
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