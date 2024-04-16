Apple назвала настоящую причину удаления эмулятора Game Boy из App Store

Фархад
BGR

В минувшие выходные в App Store для iPhone появился первый эмулятор консолей Game Boy под названием iGBA, однако компания быстро удалила его из-за нарушений авторских прав. Теперь представители Apple раскрыли настоящую причину удаления эмулятора.

Изначально предполагалось две версии: жалоба юристов Nintendo и негодование создателя AltStore Райли Тестута. Оказалось, что «Большая Н» не обращалась в Apple.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Производитель iPhone удалил iGBA, поскольку эмулятор представлял собой копию приложения GBA4iOS. Но в компании об этом не знали, пока Тестут не написал об этом в своих соцсетях. В официальном комментарии Apple отмечает, что удалила iGBA из App Store после того, как узнала, что это копия приложения другого разработчика.

При этом, компания не против размещения эмуляторов в App Store. Ждём появления новых приложений для запуска ретроигр на iPhone.
7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Как создать стикеры в Telegram за пару минут. Это новая фишка мессенджера
В Telegram добавили удобное создание стикеров
Как запустить игры от Game Boy на iPhone

Рекомендации

Рекомендации

Найден первый неприятный минус iOS 17.3
Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом
Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone
Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Lord
+604
Lord
Лучше так быстро apple удаляла фейковые приложения Сбербанка.
Сегодня в 09:24
#
Mers
+5096
Mers
Ну а что этот Райли яйц* мнет? Тут спать не надо.
19 минут назад
#