Apple назвала настоящую причину удаления эмулятора Game Boy из App Store

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В минувшие выходные в App Store для iPhone появился первый эмулятор консолей Game Boy под названием iGBA, однако компания быстро удалила его из-за нарушений авторских прав. Теперь представители Apple раскрыли настоящую причину удаления эмулятора.Изначально предполагалось две версии: жалоба юристов Nintendo и негодование создателя AltStore Райли Тестута. Оказалось, что «Большая Н» не обращалась в Apple.Производитель iPhone удалил iGBA, поскольку эмулятор представлял собой копию приложения GBA4iOS. Но в компании об этом не знали, пока Тестут не написал об этом в своих соцсетях. В официальном комментарии Apple отмечает, что удалила iGBA из App Store после того, как узнала, что это копия приложения другого разработчика.При этом, компания не против размещения эмуляторов в App Store. Ждём появления новых приложений для запуска ретроигр на iPhone.