Вышли вторые бета-версии iOS и iPadOS 17.5, watchOS 10.5, а также macOS Sonoma 14.5 для разработчиков

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Сегодня, 16 апреля, компания Apple выпустила вторые апдейты прошивок для разработчиков.Пакеты уже доступны для загрузки. Для разработчиков из стран Евросоюза появилась возможность предлагать загрузку своих приложений на iPhone напрямую с веб-сайтов, а также через магазины приложений.Также замечены изменения в коде, которые намекают на новые Apple Pencil и функцию «Состояние батареи» для iPad.О более подробных изменениях, если таковые обнаружатся, мы расскажем в отдельной статье.