Вышли вторые бета-версии iOS и iPadOS 17.5, watchOS 10.5, а также macOS Sonoma 14.5 для разработчиков

Артем
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Сегодня, 16 апреля, компания Apple выпустила вторые апдейты прошивок для разработчиков. 

Пакеты уже доступны для загрузки. Для разработчиков из стран Евросоюза появилась возможность предлагать загрузку своих приложений на iPhone напрямую с веб-сайтов, а также через магазины приложений.

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Также замечены изменения в коде, которые намекают на новые Apple Pencil и функцию «Состояние батареи» для iPad. 

О более подробных изменениях, если таковые обнаружатся, мы расскажем в отдельной статье.
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Источник:
Macrumors
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