По данным MacWorld, с сентября по ноябрь Apple проведёт три мероприятия, на которых будут показаны различные новинки. Ближайшая презентация, где будет анонсирована линейка iPhone 13, якобы состоится на следующей неделе — 14 сентября.
Инсайдеры указывают, что, как и в прошлом году, Apple не будет мешать всё в кучу, а станет показывать новые продукты порционно. В сентябре будут представлены и выпущены в продажу смартфоны линейки iPhone 13, наушники AirPods третьего поколения и смарт-часы Apple Watch Series 7. В октябре Apple покажет iPad девятого поколения, iPad mini шестого поколения и стилус Apple Pencil третьего поколения. И, наконец, в ноябре свет увидят новые модели MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов и Mac mini, причём все компьютеры будут оснащены процессорами M1X собственного производства Apple. На декабрь у Apple не запланировано никаких мероприятий.
Из-за пандемии коронавируса Apple проводит презентации в онлайн-формате — заранее записанные и смонтированные и без гостей. Скорее всего, в этом году произойдёт то же самое. Также есть вероятность, что некоторые продукты не будут представлены на мероприятиях, а просто анонсированы на сайте и добавлены в магазин Apple.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru