Фанаты Apple, готовьтесь! В конце года вас ждет сюрприз

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Такого «купертиновцы» не делали уже 14 лет.Как сообщает Марк Гурман, Apple впервые с 2010 года освежит дизайн настольного Mac mini. Модель на чипе M4 может стать самым компактным компьютером компании — ее размеры можно сравнить с корпусом ТВ-приставки Apple TV, разве что высота будет немного больше. Коробочка по-прежнему сделана из алюминия и, если верить слухам, оснащена четырьмя портами: три USB-C и HDMI.Журналист сообщает, что в продажу поступят две версии Mac mini — с чипом М4 и М4 Pro. Устройства могут представить уже этой осенью вместе с iMac и MacBook Pro, которые будут также оснащены последним чипом от Apple.Также весной ожидается презентация MacBook Air, а Mac Studio и Mac Pro оставили на лето 2025 года.