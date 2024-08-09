Фанаты Apple, готовьтесь! В конце года вас ждет сюрприз

Артем
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Такого «купертиновцы» не делали уже 14 лет.

Как сообщает Марк Гурман, Apple впервые с 2010 года освежит дизайн настольного Mac mini. Модель на чипе M4 может стать самым компактным компьютером компании — ее размеры можно сравнить с корпусом ТВ-приставки Apple TV, разве что высота будет немного больше. Коробочка по-прежнему сделана из алюминия и, если верить слухам, оснащена четырьмя портами: три USB-C и HDMI. 

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Журналист сообщает, что в продажу поступят две версии Mac mini — с чипом М4 и М4 Pro. Устройства могут представить уже этой осенью вместе с iMac и MacBook Pro, которые будут также оснащены последним чипом от Apple.

Также весной ожидается презентация MacBook Air, а Mac Studio и Mac Pro оставили на лето 2025 года.
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Источник:
Bloomberg
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Комментарии

kardigan
+3696
kardigan
А что не устраивает в последней версии приставки?😀 тем более, что игр нет от слово совсем, а стрим и видео сервисов хватает с лихвой? Добавите браузер как в андроид приставках, или достаточно будет более компактного дизайна?кроме него ведь ничего все равно не изменится.
часов назад в 11:31
#
kardigan
+3696
kardigan kardigan
Купил миник м2. Но только разницы по сравнению со старым 2016 не заметил. И какой смысл покупать эту полуприставку?
56 минут назад
#
kardigan
+3696
kardigan kardigan
Сори. Это я об apple tv.
50 минут назад
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