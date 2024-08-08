Когда Apple проведёт презентацию iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Фархад
iPhone 16 // AppleInsider

До релиза новых смартфонов Apple осталось около месяца, а значит, совсем скоро компания начнёт рассылать приглашения на мероприятие в Купертино. В преддверии этого события многие тематические издания и инсайдеры начали высказывать свои предположения относительно даты ивента.

Многие сходятся во мнении, что Apple представит линейку iPhone 16 на онлайн-мероприятии во второй вторник сентября. В этом году это выпадает на 10 сентября. Однако есть и те, кто уверены, что презентация пройдёт 6 или 12 сентября (в четверг).

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Мы также считаем, что Apple проведёт мероприятие 10 сентября, чтобы успеть запустить продажи новинок до конца месяца, чтобы отгрузить первую партию и спрогнозировать спрос на новогодние праздники.
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Источник:
AppleInsider
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Комментарии

tellurian
+1643
tellurian
Статья ради статьи. Кмк
час назад в 12:36
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+935
Paspartu tellurian
Коммент ради коммента
10 минут назад
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