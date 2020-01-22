В этом году Microsoft выпустит игровую консоль Xbox нового поколения. Она будет называться Xbox Series X. Пользователь Twitter с ником @Doug_DragoX опубликовал фотографии прототипа этого устройства. Вероятно, такие устройства получили разработчики и инженеры.
Судя по снимкам, у Xbox Series X будет один USB-порт спереди и два сзади. HDMI-вход убран, а HDMI-выход всего один, то есть изображение с консоли не получится вывести на два экрана. Также в наличии ещё несколько портов. вероятно, предназначенных для дебаггинга. Можно предположить, что в коммерческой партии устройств их не будет.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Источник: