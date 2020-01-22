Xbox Series X

В этом году Microsoft выпустит игровую консоль Xbox нового поколения. Она будет называться Xbox Series X. Пользователь Twitter с ником @Doug_DragoX опубликовал фотографии прототипа этого устройства. Вероятно, такие устройства получили разработчики и инженеры.

Судя по снимкам, у Xbox Series X будет один USB-порт спереди и два сзади. HDMI-вход убран, а HDMI-выход всего один, то есть изображение с консоли не получится вывести на два экрана. Также в наличии ещё несколько портов. вероятно, предназначенных для дебаггинга. Можно предположить, что в коммерческой партии устройств их не будет.
Xbox Series X использует кастомную архитектуру AMD Zen 2 и Radeon RDNA. Твердотельный накопитель NVMe ускорит время загрузки игр. Ожидается поддержка разрешения 8K с частотой 120 кадров в секунду и трассировки лучей. Предполагается, что Xbox Series X в восемь раз производительнее Xbox One и вдвое производительнее Xbox One X. Консоль получит поддержку режимов Auto Low Latency Mode (ALLM) и Dynamic Latency Input (DLI), благодаря этому она станет «самой отзывчивой за всю историю». Позже компания может анонсировать упрощенную и более доступную версию этой новинки.


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Twitter Twitter

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