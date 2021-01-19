Российская команда разработчиков создала кабины Fresh Zoom для комфортного общения в видеочатах, в том числе Zoom. Каждая кабина оснащена системами фильтрации воздуха и усиленной вентиляцией, розетками и зарядками, светильником и подходящим для видеочата фоном.
Такие кабины стоят от 350 тысяч рублей в стандартной комплектации и дороже по индивидуальным заказам. Цена может меняться в зависимости от отделочных материалов, брендинга и других пожеланий клиента. По словам Елены Белошапковой, основательницы компании Fresh Ideas for Offices, первым заказчиками кабин стали Alibaba и Schneider Electric.
В кабине есть миниатюрный стол с подставкой для напитка, диван, освещение, несколько розеток с USB-портами для питания гаджетов и полки с растениями. Дверь стекляная, а стенки обшиты материалами, улучшающими акустические показатели — они гасят внешние шумы, устраняют эхо, дребезжание и прочие призвуки и искажения.
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