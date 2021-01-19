















Российская команда разработчиков создала кабины Fresh Zoom для комфортного общения в видеочатах, в том числе Zoom. Каждая кабина оснащена системами фильтрации воздуха и усиленной вентиляцией, розетками и зарядками, светильником и подходящим для видеочата фоном.Такие кабины стоят от 350 тысяч рублей в стандартной комплектации и дороже по индивидуальным заказам. Цена может меняться в зависимости от отделочных материалов, брендинга и других пожеланий клиента. По словам Елены Белошапковой, основательницы компании Fresh Ideas for Offices, первым заказчиками кабин стали Alibaba и Schneider Electric.В кабине есть миниатюрный стол с подставкой для напитка, диван, освещение, несколько розеток с USB-портами для питания гаджетов и полки с растениями. Дверь стекляная, а стенки обшиты материалами, улучшающими акустические показатели — они гасят внешние шумы, устраняют эхо, дребезжание и прочие призвуки и искажения.Разработка кабины заняла девять месяцев, на проектирование потрачено несколько миллионов рублей. Производство размещено в Москве, а акустические материалы, ткани и электрификация поставляются из Европы. Обычно в кабинах для телефонных разговорах используются неудобные стулья и отделка без учёта комфорта, акустических показателей, качества вентиляции и фона. Кабина Fresh Zoom представляет собой сильно сжатое офисное пространство, которое можно разместить даже в жилой комнате. У собеседников по видеочату будет создаваться впечатление, что человек находится в помещении со строгой деловой отделкой.