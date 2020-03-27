













Сотрудники «инкубатора идей» Game Changer Catapult японской корпорации Panasonic разработали необычный гаджет — надеваемый на лицо «генератор чистого воздуха» AiryTail. Это устройство способно очищать воздух от пыли и мелких вредных частиц и ориентировано в первую очередь на владельцев мотороллеров и других небольших транспортных средств, вынужденных ежедневно перемещаться по загазованным улицам.AiryTail выполнен в форме футуристической маски-доспехов, закрывающей нижнюю половину лица и шею человека. Встроенный в нее двухступенчатый фильтр эффективно захватывает загрязнения из набегающего потока воздуха, в том числе цветочную пыльцу, пыль и мелкий мусор.Система двойного воздушного потока разделяет очищенный воздух так, что часть его поступает в маску, обеспечивая нормальное дыхание ее носителя. Другая же часть, не соприкасаясь с лицом и шеей человека, свободно выбрасывается в окружающее пространство, оставляя за водителем чистый шлейф.Ткань, из которого выполнена маска, на 99% защищает лицо от солнечного излучения, а также отталкивает воду. В жаркое время года, очищенный воздух приятно охлаждает шею и подбородок человека.Важно, что обладатели масок помогают не только себе, но множеству других людей, которые случайно оказались, либо постоянно живут рядом с автодорогами. Инженеры Panasonic подсчитали, что, двигаясь со скоростью 30 км/ч, один водитель в течение часа сможет отфильтровать около 14000 литров воздуха — которого в среднем хватит на дыхание до 30 человек в течение того же часа. Соответственно, чем больше людей будет использовать маски AiryTail, тем заметнее станет положительный эффект на окружающую среду, уверены разработчики.Отследить производительность масок очень легко. Каждая AiryTail сможет подключаться к специальному приложению и автоматически отсылать логи о времени своей работы и объемах очищенного воздуха. Приложение также будет контролировать заряд маски, степень загрязненности фильтров и сигнализировать о необходимости их замены. Кроме того, маски смогут обмениться информацией о качестве воздух в разных частях города — например, о количестве PM2.5 частиц. Результаты визуализируются на карте в смартфоне.Разработчики предусмотрели и возможности монетизации AiryTail. Владельцы, зарегистрированные в бонусной программе, смогут накапливать баллы за очищенный воздух и обменивать их на вознаграждения — например, на новые фильтры для масок и другие продукты компаний-партнеров.Участники Game Changer Catapult надеются, что концепт заинтересует как мужскую, так и женскую аудиторию — в модельном ряду предусмотрены разные расцветки масок: серые, голубые, зеленые и жемчужно-розовые.