





Компания Samsung представила наушники нового поколения — Galaxy Buds Pro. Они оснащены интеллектуальной системой шумоподавления, 11-миллиметровым низкочастотным динамиком для басов и 6,5-миллиметровым высокочастотным динамиком для передачи верхних частот.Благодаря трем микрофонам и блоку приема голоса, наушники Galaxy Buds Pro позволяют отделить голос от нежелательных звуков. Один из внешних микрофонов имеет высокое соотношение сигнал/шум, что позволяет эффективно устранять фоновые шумы. Samsung интегрировала в Galaxy Buds технологию Wind Shield для защиты от шума ветра. Благодаря своей форме, наушники минимизируют площадь контакта с ветром, а специально камера с сеткой позволяет отфильтровать возникающие от ветра помехи.Galaxy Buds Pro оснащены интеллектуальной системой активного шумоподавления. Когда нужно сосредоточиться на работе или отключиться от окружающего мира и расслабиться, можно уменьшить фоновый шум на 99%, а технология Ambient Sound, наоборот, позволяет усилить окружающий звук более чем на 20 децибел, чтобы лучше слышать, что происходит или о чём говорят вокруг. Более того, система активного шумоподавления ANC и технология Ambient Sound работают в тандеме, адаптируясь к окружающей обстановке и оптимизируя качество звука. Наушники распознают, когда пользователль говорит, и способны автоматически переключаться между подавлением внешних звуков и их усилением. Наушники выключают музыку, когда вы захотите поговорить, даже если вы используете технологию Ambient Sound или у вас отключена система шумоподавления.Эти наушники могут автоматически переключаться со смартфона на планшет Galaxy и обратно в зависимости от использования и без необходимости настраивать подключение вручную. Например, если вы смотрите видео на планшете и на ваш смартфон поступает звонок, новая функция Auto Switch приостановит воспроизведение видео и позволит ответить на звонок в наушниках. По окончании разговора наушники моментально переключатся обратно на планшет, видео включится снова, звук будет выводиться через наушники.Модель Galaxy Buds Pro обладает поддержкой объемного звука 360 Audio с технологией Dolby Head Tracking, а видеоблогеры смогут с высокой четкостью записывать свой голос и окружающие звуки, синхронизируя микрофоны в Galaxy Buds Pro и на Galaxy S21. В наушниках Galaxy Buds Pro поддерживается игровой режим с уменьшенной задержкой звука.При полной зарядке время работы наушников достигает 8 часов, а с использованием футляра с функцией беспроводной подзарядки автономность наушников увеличивается еще на 20 часов. При включенной системе активного шумоподавления время работы наушников в режиме воспроизведения составляет 5 часов с возможностью увеличения еще на 13 часов при использовании футляра. Когда заряд иссяк, можно за пять минут подзарядить наушники на час работы.Galaxy Buds Pro выполнены в обновленном форм-факторе. Наушники имеют корпус канального типа, при этом сами они меньше выступают в ушах в сравнении с более ранними моделями. Новый дизайн уменьшает площадь контакта между ухом и наушником, сводя к минимуму ощущения постороннего предмета. Наушники имеют класс влагозащиты защиты IPX7. Функция SmartThings Find позволяет определить их местонахождение, даже если они находятся вне зоны действия Bluetooth или вне поля зрения.Наушники Galaxy Buds Pro будут доступны в России с 5 февраля 2021 года в официальном интернет-магазинах и фирменных салонах Samsung, а также у партнеров бренда в трех цветах: чёрный, серебро, фиолетовый. Цена — 17 990 рублей.