Компания Samsung придумала новую стратегию выпуска складных смартфонов, и это звучит как идеальный план. Если верить новой утечке, смартфоны-раскладушки, которые выпускаются под торговой маркой Flip, будут представлять складные версии актуальных флагманов — примерно с теми же характеристиками и дизайном.
Сайт Let’s Go Digital визуализировал, как может выглядеть модель Galaxy Z Flip 3, выпуск которой должен состояться в этом году. Новинка получит примерно такой же внешний вид, как у семейства Galaxy S21, презентация которого намечена на 14 января. Чуть ли не единственное отличие — возможность складывать этот смартфон пополам. Отличительной чертой Galaxy S21 (и Galaxy Z Flip 3) станет набор камер, визуально отделённый от корпуса в металлическом модуле.
Можно предположить, что у Galaxy Z Flip 3 будет такая же начинка, как у Galaxy S21, но на задней части корпуса справа от камеры расположится дополнительный экран с часами, датой и значками уведомлений. За эти отличия наверняка будет предложено доплатить, так что «раскладушка» явно будет стоить дороже, чем базовая версия флагмана.
Дизайн Galaxy S21 был подтверждён многочисленными утечками, самая свежая из которых — 19-секундное видео, на котором распакованный смартфон показан рядом с коробкой.
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