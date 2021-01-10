





Компания Samsung придумала новую стратегию выпуска складных смартфонов, и это звучит как идеальный план. Если верить новой утечке, смартфоны-раскладушки, которые выпускаются под торговой маркой Flip, будут представлять складные версии актуальных флагманов — примерно с теми же характеристиками и дизайном.Сайт Let’s Go Digital визуализировал, как может выглядеть модель Galaxy Z Flip 3, выпуск которой должен состояться в этом году. Новинка получит примерно такой же внешний вид, как у семейства Galaxy S21, презентация которого намечена на 14 января. Чуть ли не единственное отличие — возможность складывать этот смартфон пополам. Отличительной чертой Galaxy S21 (и Galaxy Z Flip 3) станет набор камер, визуально отделённый от корпуса в металлическом модуле.Можно предположить, что у Galaxy Z Flip 3 будет такая же начинка, как у Galaxy S21, но на задней части корпуса справа от камеры расположится дополнительный экран с часами, датой и значками уведомлений. За эти отличия наверняка будет предложено доплатить, так что «раскладушка» явно будет стоить дороже, чем базовая версия флагмана.Дизайн Galaxy S21 был подтверждён многочисленными утечками, самая свежая из которых — 19-секундное видео, на котором распакованный смартфон показан рядом с коробкой.