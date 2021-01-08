На онлайн-мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung планирует представить свою флагманскую серию смартфонов S21. Свежая порция утечек демонстрирует пресс-рендеры новинок и раскрывает их цветовых решения.
Презентация модельного ряда Galaxy S21 запланирована на 14 января, а запуск смартфонов на 29 января. Таким образом это будет самый ранний анонс линейки S.
На новых изображениях вы можете обратить внимание, как модуль камеры плавно перетекает в рамку устройства. Официальные рендеры демонстрируют версии S21 и S21 Ultra в черном и фиолетовом цвете с золотыми элементами.
Ожидается, что Galaxy S21 поступит в продажу в четырех цветах: сером, розовом, фиолетовом и белом. S21+ и S21 Ultra будут также доступны в черном.
Поставщик многочисленных утечек Ice Universe утверждает, что позднее выйдут флагманы в красном цвете. Эту информацию также подтверждает аналитик в сфере дисплеев Росс Янг. По его словам, весной Samsung дополнительно выпустит варианты в коричневом, темно-синем и «титановом» исполнении.
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Презентация модельного ряда Galaxy S21 запланирована на 14 января, а запуск смартфонов на 29 января. Таким образом это будет самый ранний анонс линейки S.
На новых изображениях вы можете обратить внимание, как модуль камеры плавно перетекает в рамку устройства. Официальные рендеры демонстрируют версии S21 и S21 Ultra в черном и фиолетовом цвете с золотыми элементами.
Ожидается, что Galaxy S21 поступит в продажу в четырех цветах: сером, розовом, фиолетовом и белом. S21+ и S21 Ultra будут также доступны в черном.
Поставщик многочисленных утечек Ice Universe утверждает, что позднее выйдут флагманы в красном цвете. Эту информацию также подтверждает аналитик в сфере дисплеев Росс Янг. По его словам, весной Samsung дополнительно выпустит варианты в коричневом, темно-синем и «титановом» исполнении.
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