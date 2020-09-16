Производитель умных часов Garmin обновил модель для бега и триатлона Forerunner 745. Улучшенная новинка предложит ежедневные планы тренировок, детально проанализирует спортивные показатели и сохраняет все умные функции современных смарт-часов. В устройства предустановлены десятки профилей спортивных занятий, включающие плавание в бассейне, кроссовый бег, велоспорт и другие.
Новые Forerunner 745 стали легче, вес новинки равен 47 г, диаметр корпуса — 1.72 дюйма. Для сравнения, размеры корпуса старшей модели беговой серии, Forerunner 945, составляет 1.9 дюйма, её вес 50 г. На сегодняшний день Forerunner 745 — это самые маленькие и лёгкие смарт-часы Garmin с полным набором функций для бега и триатлона.
Часы покрыты трасфлективным дисплеем memory-in-pixel (MIP) диаметром 1.2" (3.04 см), защищённым прочным стеклом Corning Gorilla Glass DX, выдерживают погружение на глубину до 50 метров. Батарея проработает до 1 недели в режиме смарт-часов, до 16 часов в режиме GPS и до 6 часов в режиме GPS с музыкой.
Отслеживание спортивных показателей
Чтобы помочь спортсменам подготовиться к соревнованиям или тренировочному циклу, часы предлагают инструменты для отслеживания основных спортивных показателей от Firstbeat Analytics (VO2 max, тренировочная нагрузка, статус тренировки, аэробный и анаэробный эффект тренировки). Кроме того, пользователи могут видеть на экране устройства ежедневные рекомендованные беговые и велосипедные тренировки, разрабатываемые на основе текущей тренировочной нагрузки и показателя VO2 max.
- Бег. При использовании дополнительного датчика данных беговой динамики или совместимого нагрудного пульсометра (например, новой модели HRM-Pro) пользователи получают доступ к шести типам данных беговой динамики, включая частоту шагов, длину шага и другие, прямо на часах.
- Велотренировки. Forerunner 745 предоставляет расширенные данные динамики для велосипедных и плавательных тренировок. Велосипедисты смогут отслеживать такие данные, как распределение нагрузки левой/правой ноги, время сидя и стоя, сдвиг центра платформы и фазу мощности.
- Плавание. Во время занятий плаванием часы отображают преодолённое расстояние, количество и темп гребков, личные рекорды и прочие показатели. Производители улучшили работу функции времени восстановления, основанной на сложности тренировки. Она подскажет спортсменам рекомендуемую продолжительность отдыха перед следующей интенсивной нагрузкой, учитывает уровень стресса в течение дня, показатели сна и ежедневную активность. Время восстановления настраивается непосредственно на часах, что позволяет спортсменам достигать максимального эффекта от тренировок.
Как и в большинстве современных смарт-часов Garmin, в модели Forerunner 745 доступна функция «виртуальный тренер» — Garmin Coach. Она позволяет подготовиться к забегам на дистанции 5 км, 10 км или полумарафон под руководством одного из наставников Garmin, регулярно получая бесплатные индивидуально составленные тренировочные планы и рекомендации.
Благодаря использованию нескольких глобальных навигационных спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС и Galileo) устройство обеспечивает более надежное позиционирование, чем при задействовании одной системы GPS.
В часы предустановлены музыкальные стриминговые сервисы Spotify и Deezer, есть бесконтактная система платежей Garmin Pay, пульсоксиметр, который демонстрирует картину сна и отслеживает степень насыщения крови кислородом, монитор энергии Body Battery для выбора лучшего времени для интенсивных спортивных занятий или для отдыха. Функция отслеживания менструального цикла поможет женщинам адаптировать свои тренировки для достижения максимальной пользы и планировать участие в предстоящих соревнованиях, в зависимости от дня цикла. Также устройство измерит уровень стресса в течение дня и, если нужно, предложит выполнить расслабляющие дыхательные упражнения. Forerunner 745 принимает текстовые сообщения, обновления социальных сетей и электронные письма. Во время индивидуальных или групповых занятий встроенные функции безопасности и слежения (обнаружение аварий, помощь и LiveTrack) помогут друзьям и близким наблюдать за передвижением владельца. После завершения тренировки устройство автоматически передает данные занятия в приложение Garmin Connect.
Модель выпускается в 4 цветах — чёрные, белые, неотропик и магма (красные) и будет доступна к заказу в 4-м квартале нынешнего года.
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