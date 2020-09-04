





Garmin представил новинку Catalyst — первое устройство для оптимизации эффективности вождения на гоночной трассе. Этот компактный прибор с ярким сенсорным IPS-дисплеем с диагональю 6.95" (17.7 см) и размерами корпуса 19,9×12.2×2.4 см собирает и подробно анализирует данные заездов, рассчитывает возможности улучшения показателей, даёт звуковые обучающие инструкции в реальном времени.Устройство оснащено технологией True Track Positioning, которая использует встроенные акселерометры, рассчитывает местоположения на основе данных от нескольких спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo) и обрабатывает изображения для автоматического генерирования гоночной траектории вашей машины на трассе.Во время вождения Garmin Catalyst автоматически интерпретирует полученные данные и определяет, какие параметры следует улучшать, а результаты отображает прямо на дисплее (компьютер не требуется). Зная лучшее время круга, адаптивное изменение времени, количество кругов и время заезда, текущие показатели можно сравнивать с другими заездами и получать рекомендации. Прибор в реальном времени выдаёт звуковые подсказки через совместимые наушники или автомобильную стереосистему по Bluetooth, создавая тем самым эффект занятий с личным тренером.С помощью технологии True Optimal Lap прибор показывает лучшее возможное время на базе пройденных траекторий. В дополнение к подробному анализу на устройстве Catalyst, можно просматривать оценки показателей на совместимом смартфоне или компьютере с помощью бесплатного приложения Garmin Connect. В комплект Garmin Catalyst входит дистанционная HD-камера (Remote Cam) с поляризационным фильтром, записывающая четкое видео с разрешением 1080p, карта памяти microSD в защищенном слоте, кабель данных длиной 3.5 метра.