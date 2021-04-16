В официальном магазине «МегаФон» стартовала акция, в рамках которой смартфоны Apple можно приобрести со скидкой до 10 000 рублей. Она продлится до 19 апреля, а мы собрали самые интересные предложения.
iPhone 12 mini 64 ГБ за 54 990 р. вместо 64 990
Это мощная флагманская начинка в компактном корпусе для тех, кто устал от «лопат». Диагональ Super Retina XDR дисплея 5,4 дюйма, он защищен покрытием Ceramic Shield. А еще у него процессор A14 Bionic и имеется поддержка беспроводной зарядки MagSafe. Промокод на скидку: GUDOK4000.
iPhone 11 64 ГБ за 47 490 р. вместо 51 990
Прошлогодняя модель, которая не потеряла актуальности благодаря своим характеристикам. Смартфон оснащен 6,1-дюймовым дисплеем, двойной камерой, процессором A13 Bionic и поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Промокод на скидку: GUDOK3000.
iPhone XR 64 ГБ за 40 990 р. вместо 46 990
Эта модель стала настоящим хитом продаж на уже уровне серии SE. Айфон доступен в следующих цветах: белый, черный, красный, голубой и желтый. Алюминиевая рамка, стеклянный корпус и процессор A12 Bionic, который еще несколько лет сохранит актуальность. Промокод на скидку: GUDOK3000.
iPhone SE (2020) 64 ГБ за 33 490 р. вместо 39 990
Это самый доступный смартфон от Apple. С него можно начать своё погружение в экосистему iOS и сервисов компании. Это железо iPhone 11 в классическом миниатюрном корпусе с клавишей Home и сканером отпечатка пальца Touch ID. Отличный выбор, для тек, кому не нравится использовать разблокировку с помощью лица. Промокод на скидку: GUDOK3000.
iPhone 12 128 ГБ за 66 990 р. вместо 78 990
Прошлогодний флагман от Apple доступен во всех расцветках: белый, зеленый, синий, красный и черный. Приятный корпус с прямыми гранями, дисплей Super Retina XDR 6,1 дюйма и защитой Ceramic Shield, топовый процессор A14 Bionic, а также двойная камера и поддержка MagSafe. Промокод на скидку: GUDOK5000.
Напоминаем, акция продлится до 19 апреля. Со всеми остальными предложениями от «МегаФона» вы можете ознакомиться здесь.
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