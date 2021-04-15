На следующей неделе во вторник 20 апреля в 20:00 по МСК состоится мероприятие Apple под названием «Полный расцвет». Ожидается, что на нём компания представит серию новых чехлов для модельного ряда смартфонов iPhone 12.

Чехлы

Фотографии неанонсированных новинок опубликовал в твиттере пользователь Majin Bu. Судя по изображениям, Apple представит восемь новых кейсов в расцветках: голубой, фиолетовый, зеленый, персиковый, желтый, синий и красный. Все они будут поддерживать технологию беспроводной зарядки MagSafe.

Чехлы

Возможно, Apple вместе с чехлами для iPhone также представит ремешки для Apple Watch и новую серию кейсов для iPad. Мы собрали все самые известные слухи по поводу предстоящей презентации в одном месте.


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