На следующей неделе во вторник 20 апреля в 20:00 по МСК состоится мероприятие Apple под названием «Полный расцвет». Ожидается, что на нём компания представит серию новых чехлов для модельного ряда смартфонов iPhone 12.
Фотографии неанонсированных новинок опубликовал в твиттере пользователь Majin Bu. Судя по изображениям, Apple представит восемь новых кейсов в расцветках: голубой, фиолетовый, зеленый, персиковый, желтый, синий и красный. Все они будут поддерживать технологию беспроводной зарядки MagSafe.
Возможно, Apple вместе с чехлами для iPhone также представит ремешки для Apple Watch и новую серию кейсов для iPad. Мы собрали все самые известные слухи по поводу предстоящей презентации в одном месте.
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Фотографии неанонсированных новинок опубликовал в твиттере пользователь Majin Bu. Судя по изображениям, Apple представит восемь новых кейсов в расцветках: голубой, фиолетовый, зеленый, персиковый, желтый, синий и красный. Все они будут поддерживать технологию беспроводной зарядки MagSafe.
Возможно, Apple вместе с чехлами для iPhone также представит ремешки для Apple Watch и новую серию кейсов для iPad. Мы собрали все самые известные слухи по поводу предстоящей презентации в одном месте.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru