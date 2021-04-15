





TSMC — один из ведущих поставщиков Apple. Компания заявила, что делает всё возможное, чтобы повысить производительность и уменьшить мировую нехватку чипов, но дефицит, вероятно, сохранится и в следующем году. Такие комментарии последовали за сообщениями о росте прибыли TSMC на 19,4% в первом квартале. Это произошло благодаря высокому спросу на чипы и глобальному переходу на режим удаленной работы.Тайваньская компания не упоминает Apple, но это один из её самых крупных контрактных клиентов. В связи с заявлением о дефиците можно сделать вывод, что купертиновцы также столкнутся с нехваткой чипов. Напомним, TSMC производит процессоры серии A и M для iPhone, iPad и Mac. Foxconn, на производственных линиях которого собираются устройства Apple, заявил в марте, что глобальная нехватка чипов продлится до второго квартала 2022 года.Ранее сообщалось, что купертиновцы столкнулись с мировой нехваткой определенных компонентов для некоторых моделей MacBook и iPad. Из-за этого Apple и её поставщики откладывают производство продуктов.Продолжающаяся нехватка чипов была вызвана проблемами в цепочке поставок, возникшими из-за глобального кризиса в области здравоохранения и погодных явлений, в результате которых из-за критически низкой температуры в штате Техас были остановлены производственные линии.Во время пандемии фабрики производящие процессоры пытались не отставать от привычных режимов. Тем не менее резко вырос спрос на компьютеры, поскольку люди стали массово переходить на удаленную работу. В результате производители электроники скупили все доступные запасы.TSMC заявляет, что во втором квартале ожидает стабильную выручку в размере от 12,9 до 13,2 миллиарда долларов. Компания планирует инвестировать 100 миллиардов долларов в течение следующих трех лет, чтобы значительно расширить свои производственные мощности для удовлетворения постоянно растущего спроса. Сообщается, что Apple забронировала все линии TSMC для 4-нм техпроцессов.