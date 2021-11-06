





На YouTube-канале JerryRigEverything вышло очередное видео с издевательствами над смартфоном. На этот раз в руки к Заку Нельсону попал Google Pixel 6 Pro.Нельсон провёл над Pixel 6 Pro типичные манипуляции: поцарапал экран, корпус и камеру лезвием, нагрел экран зажигалкой и попробовал разломить корпус руками.Pixel 6 Pro показал себя лучше многих других смартфонов, но не во всём — например, матрица экрана так и не восстановилась после непродолжительного нагрева пламенем зажигалки. Края корпуса легко царапаются даже обычным канцелярским ножом, что неудивительно, ведь они пластиковые. Чтобы поцарапать экран, заднюю часть корпуса и блок камер, требуется инструмент с более высокой твёрдостью наконечника.Хорошая новость в том, что встроенный в экран сканер отпечатков пальцев продолжает срабатывать даже при сильно исцарапанном стекле. Разломить Pixel 6 Pro пополам как печенюшку у Нельсона не получилось, смартфон лишь слегка погнулся, и у него даже не треснул экран.