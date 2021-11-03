

Google позволила пользователям самостоятельно калибровать сканер отпечатка пальца в новых Pixel 6 и Pixel 6 Pro после их ремонта. Об этом сообщает 9to5Google.



Согласно источнику, Google добавила новую фишку в свой фирменный софт Pixel Repair Tool. Теперь владельцы Pixel 6 или 6 Pro, которые разбили дисплей своего смартфона, смогут самостоятельно наладить работу биометрического сканера — в «шестерках» он находится под экраном. Pixel Repair Tool теперь содержит специальный инструмент для калибровки сканера отпечатка пальца.



Google не анонсировала это нововведение публично — оно незаметно появилось в фирменной программе для восстановления устройства. Фишку обнаружили пользователи форума XDA-Developers. Его там не было ранее, так как Pixel 6 и Pixel 6 Pro стали первыми «гуглофонами» с подэкранным сканером отпечатка пальца.



«Установите программное обеспечение для калибровки сканера отпечатков пальцев под дисплеем. Это необходимо, если ваш дисплей заменен. Программа поддерживает Pixel 6, 6 Pro».





Такой подход в корне отличается от принципов Apple — «яблочная» компания всеми силами препятствует не только Источник отмечает, что новая функция может помочь восстановить работоспособность биометрического датчика даже в том случае, когда пользователь хочет заменить дисплей своими руками.Такой подход в корне отличается от принципов Apple — «яблочная» компания всеми силами препятствует не только самостоятельному ремонту своих устройств , но даже восстановлению их в сторонних мастерских . В новостях регулярно появляются случаи отключения сканера Face ID или Touch ID после замены дисплея или других компонентов. Кроме того, если из строя выйдет сам биометрический «яблочный» датчик, или на нём разобьется стекло, то восстановить его работоспособность без обращения в авторизованный сервис будет невозможно.





