Лайфстайл Gucci

Gucci выпустил электронное кольцо с золотом и пульсометром

Александр


Модный бренд Gucci совместно с хайтек-компанией Oura разработали умное кольцо, которое получило скромное название Gucci x Oura Ring. Оно выполнено из синтетического корунда и украшено жёлтым 18-каратным золотом.

При массе всего в четыре грамма это кольцо обладает очень богатой функциональностью. Оно считывает пульс и температуру, благодаря чему может определить, что пользователь испытывает стресс или начинает заболевать. Оно также мониторит сон и физическую активность, передавая данные в мобильное приложение Oura, где доступна наглядная статистика. Приложение анализирует собранные данные и даёт советы по улучшению здоровья и самочувствия.



Компания Gucci отвечала за дизайн этого кольца, а инженеры Oura потрудились над созданием его электронной начинки.

Gucci x Oura Ring продаётся в избранных магазинах Gucci по всему миру по цене 950 долларов (около 64 тысяч рублей). Его обладателям предоставляется пожизненная подписка на премиум-версию сервисов Oura, которая обычно обходится в 6 долларов в месяц.


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Комментарии

toZen
+503
toZen
Странное желание платить косарь за постоянный просмотр пульса))
час назад в 15:50
#
Tigrolik
+487
Tigrolik
Очень толстое и, как следствие, крайне неудобное при ношении.
час назад в 16:01
#
tellurian
+3775
tellurian
Часы удобнее
час назад в 16:37
#
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