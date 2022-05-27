Gucci выпустил электронное кольцо с золотом и пульсометром

Модный бренд Gucci совместно с хайтек-компанией Oura разработали умное кольцо, которое получило скромное название Gucci x Oura Ring
. Оно выполнено из синтетического корунда и украшено жёлтым 18-каратным золотом.
При массе всего в четыре грамма это кольцо обладает очень богатой функциональностью. Оно считывает пульс и температуру, благодаря чему может определить, что пользователь испытывает стресс или начинает заболевать. Оно также мониторит сон и физическую активность, передавая данные в мобильное приложение Oura, где доступна наглядная статистика. Приложение анализирует собранные данные и даёт советы по улучшению здоровья и самочувствия.
Компания Gucci отвечала за дизайн этого кольца, а инженеры Oura потрудились над созданием его электронной начинки.
Gucci x Oura Ring продаётся в избранных магазинах Gucci по всему миру по цене 950 долларов (около 64 тысяч рублей). Его обладателям предоставляется пожизненная подписка на премиум-версию сервисов Oura, которая обычно обходится в 6 долларов в месяц.