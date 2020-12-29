Модный бренд Off-White представил силиконовые чехлы для наушников AirPods и AirPods Pro. Они уже продаются в официальном интернет-магазине.
В чехлах нет ничего необычного, они выглядят почти так же, как десятки подобных аксессуаров с AliExpress. Отличие лишь в наличии логотипов Off-White и рисунках на самом чехле и прикреплённом к нему ремешке.
Чехол для AirPods выполнен в белом цвете с розово-голубым ремешком, который цепляется за карабин. Чехол можно повесить на шею, запястье или прикрепить к одежде или сумке. Он защитит кейс наушников от ударов или падения. Порт Lightning закрыт заглушкой, но полноценной защиты от воды нет, только от грязи и пыли.
Off-White продаёт эти чехлы по 61 доллару (около 4,5 тысяч рублей). Более чем доступно в сравнении с сундучком для AirPods от Gucci.
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Да кому всрался этот оффвайт для айрподс?