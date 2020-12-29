Off-White

Модный бренд Off-White представил силиконовые чехлы для наушников AirPods и AirPods Pro. Они уже продаются в официальном интернет-магазине.

В чехлах нет ничего необычного, они выглядят почти так же, как десятки подобных аксессуаров с AliExpress. Отличие лишь в наличии логотипов Off-White и рисунках на самом чехле и прикреплённом к нему ремешке. 

Чехол для AirPods выполнен в белом цвете с розово-голубым ремешком, который цепляется за карабин. Чехол можно повесить на шею, запястье или прикрепить к одежде или сумке. Он защитит кейс наушников от ударов или падения. Порт Lightning закрыт заглушкой, но полноценной защиты от воды нет, только от грязи и пыли.
Чехол для AirPods Pro чёрный, причём можно выбрать вариант с надписью Off-White или контрастными полосками. При помощи металлического карабина к нему крепится ремешок жёлтого цвета с брендовыми надписями. Ремешков других цветов для чёрного чехла не предусмотрено.

Off-White продаёт эти чехлы по 61 доллару (около 4,5 тысяч рублей). Более чем доступно в сравнении с сундучком для AirPods от Gucci.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Apple назвала дату выпуска следующего крупного обновления iOS Apple назвала дату выпуска следующего крупного обновления iOS

Россияне скупили все запасы AirPods Max до весны 2021 года. А вы говорите, нет денег Россияне скупили все запасы AirPods Max до весны 2021 года. А вы говорите, нет денег

Apple выпустила полноразмерные наушники AirPods Max. Потрясающий дизайн за безумные 63 тысячи рублей Apple выпустила полноразмерные наушники AirPods Max. Потрясающий дизайн за безумные 63 тысячи рублей