В скором времени бренд Honor выпустит несколько устройств в рамках новой линейки Honor 50. Флагманами их можно будет назвать с большой натяжкой, но хотя бы можно надеяться, что они будут недорогими.
Дизайн Honor 50 и Honor 50 Pro уже раскрыт, смартфоны будут очень красивыми. Также известно, какие камеры используются в Honor 50 Pro. В основной камере установлен главный датчик с разрешением 108 Мп и диафрагмой F/1,8, датчик с разрешением 13 Мп со сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2, телеобъектив с 8-мегапиксельной матрицей и диафрагмой F/2,4, а также модуль 3D ToF. Фронтальная камера двойная — с 32-мегапиксельная объективом и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем.
Honor 50 и Honor 50 Pro разочаруют любителей максимально шустрых смартфонов. Топовая модель уже засветилась в AnTuTu, и её результаты не впечатляют — всего 524 904 балла, что примерно на 40% меньше, чем у современных флагманских устройств. Это объясняется использованием не самого производительного чипа Snapdragon 778G. Накопитель и оперативная память в этой модели тоже не самые передовые — стандартов UFS 2.x и LPDDR4X (наверняка это отразилось на общей производительности не самым лучшим образом).
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