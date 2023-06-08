HP представила нереально дорогие TWS-наушники. Зато у них есть дисплей

Популярный производитель компьютеров HP представил беспроводные наушники Poly Voyager Free 60 TWS с миниатюрным экраном в зарядном кейсе.Наушники HP Poly Voyager Free 60 сделаны в форм-факторе затычек, как AirPods Pro, но с более длинными ножками. В каждый наушник встроены различные датчики, которые распознают уши пользователя и автоматически включают или выключают музыку.Кроме того, гаджет оснащён адаптивным шумоподавлением и режимом прозрачности. Три микрофона в каждом наушнике обеспечивают высокое качество голоса при звонках. Также в гарнитуре есть технология WindSmart для подавления шума ветра.На крышке футляра расположен сенсорный OLED-дисплей, который позволяет управлять воспроизведением музыки, переключаться между устройствами, а также просматривать входящие вызовы. Кейс также поддерживает беспородную зарядку.Заявленное время работы без подзарядки достигает 60 часов. Среди прочих интересных особенностей — возможность подключения к двум устройствам одновременно через Bluetooth 5.3 и комплектный адаптер Bluetooth для использования с устройствами, не поддерживающими беспроводную связь.Главное — цена. HP Poly Voyager Free 60 доступны в Индии по цене 41 999 рупий или 42 000 рублей, но, вполне вероятно, они скоро появятся и в России.