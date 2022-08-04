Huawei не уходит с российского рынка (хотя продажи почти нулевые)





В начале августа компания Huawei закрыла интернет-магазин, который размещался на сайте shop.huawei.ru, а также мобильное приложение этого магазина Vmall. Как выяснил «Коммерсантъ», это не означает её уход с российского рынка.



У Huawei остаётся интернет-магазин на сайте consumer.huawei.com и приложение Huawei Store, где по-прежнему можно покупать различные товары (смартфоны, планшеты, ноутбуки, ноутбуки, весы, колонки, наушники, смарт-часы и т. п.) Правда, ассортимент там крайне скудный — к примеру, из девяти рекламируемых моделей смартфонов в наличии доступны лишь пять.



Закрытие одного из двух интернет-магазинов Huawei можно воспринимать в качестве оптимизации бизнеса. К тому же, у компании остаются каналы сбыта через операторов связи, крупную федеральную розницу и маркетплейсы, где по-прежнему продаются её устройства.



В июне Huawei закрыла в России четыре своих монобрендовых магазинов из девятнадцати, причиной было снижение поставок и продаж. С весны Huawei привозит в нашу страну лишь небольшие партии устройств, а за год её рыночная доля упала примерно в два раза — с 2,5% до 1,2%. Несколько лет назад эта компания была одним из лидеров российского рынка смартфонов и даже всерьёз планировала обогнать Apple и Samsung, однако этому помешали американские санкции, которые оградили Huawei от закупки и производства процессоров и лицензирования Android с сервисами Google.

