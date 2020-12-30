Начав выпуск ноутбуков, HUAWEI довольно сильно изменила наше представление о том, какие продукты может делать компания, считавшаяся до этого на рынке потребительской электроники «смартфонной». Тот пользовательский опыт, к которому привыкли требовательные владельцы мобильных устройств, им удалось перенести в новую для себя категорию продуктов. И за счет этого мы получили не просто дополнительные варианты ноутбуков для выбора, а устройства, выходящие по функциональности за рамки привычного. Это стало возможным благодаря интеграции продуктов в экосистему компании.
Что же предлагает покупателям HUAWEI? Объясняем, какие есть модели MateBook, чем отличается каждая серия и кому какой ноутбук лучше подходит. Кажется, эта статья будет как нельзя кстати перед Новым годом. Вдруг, вы хотели купить себе или близким ноутбук, но до сих пор мучаетесь с выбором? Не исключено, что какой-то MateBook привлечет внимание и при более близком изучении окажется идеальным вариантом для покупки.
КАК ДЕЛЯТСЯ НОУТБУКИ HUAWEI: ПЯТЬ МОДЕЛЕЙ В ТРЕХ ЛИНЕЙКАХ
На стартовой позиции находится HUAWEI MateBook D 14 и MateBook D 15. Они привлекательно выглядят, долго работают и позволяют выбрать конфигурацию с необходимой производительностью. А еще это классный выбор в качестве подарка людям старшего поколения. Например, моей маме едва ли нужна очень мощная начинка, а вот большую диагональ экрана она очень ценит. Важный момент в ноутбуках серии D — здесь нет обязательного скачка мощности и существенного прироста цены с увеличением диагонали. В некоторых случаях бывает удобно сначала выбрать диагональ, а уже потом думать над другими параметрами.
Центральную позицию в модельном ряду HUAWEI занимает MateBook 13. Он предлагает разумное сочетание производительности и цены. Выбирать можно из двух конфигураций в зависимости от задач, которые будут стоять перед ноутбуком: AMD Ryzen 5 с интегрированной графикой и 16 ГБ оперативки или Intel Core i5 c дискретной видеокартой и 8 ГБ памяти. Лично мне кажется, что это классный рабочий ноутбук для студента, потому что он стильный и достаточно мощный, а также производит впечатление на окружающих. Впрочем, это также будет хорошим вариантом для офисной работы, например, если менеджер часто ездит по встречам и работает вне стационарного места. Компактные размеры, легкий вес и отличная автономность будут очень кстати.
Представительская, имиджевая или попросту флагманская линейка X в актуальном ассортименте HUAWEI представлены двумя моделями: MateBook X и MateBook X Pro. Несмотря на принадлежность к одной линейке, характеры у братишек получились разные. Любую из этих моделей выберут те, кто хочет обладать самым крутым компьютером, получить максимум технологических разработок компании и чтобы их ноутбук с первого взгляда выделялся на фоне прочих. А вот дальше уже начинаются различия. MateBook X — ультрапортативная модель. Минимальный вес всего 1 кг, минимальный размер (как лист бумаги А4), отсутствие шума активного охлаждения. В общем, получается эдакий ниндзя: ловкий, едва заметный, но чрезвычайно эффективный. В свою очередь, MateBook X Pro хоть и не назвать тяжеловесом, однако на первое место в нем выходит мощность и производительность. Он уже не такой компактный и легкий, но и задачи, с которым он готов работать, совсем другого уровня.
ФИРМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ HUAWEI. ЧТО ОТЛИЧАЕТ MATEBOOK ОТ ПРОЧИХ?
HUAWEI Share — скоростная технология передачи данных, которая улучшает опыт использования смартфона и ноутбука, обеспечивая значительный прирост продуктивности при выполнении некоторых задач. Для ее использования достаточно поднести смартфон к датчику, расположенному рядом с тачпадом ноутбука. Проводное подключение или установка каких-либо дополнительных приложений и утилит не требуется. С помощью HUAWEI Share можно быстро передавать изображения, видео и документы, объединить буфер обмена между устройствами для моментального копирования и вставки текста.
«Мультискрин» — еще одна фирменная функция для ноутбуков MateBook, работающая в связке со смартфонами HUAWEI. Соедините два устройства по HUAWEI Share — и экран смартфона автоматически отобразится на экране ноутбука. Так вы можете легко управлять смартфоном на большом экране и пользоваться мобильными приложениями не переключаясь между двумя устройствами, что дает существенный прирост продуктивности. Впрочем, этим функция «Мультисэкриан» не ограничивается. Пользователи также получают возможность отвечать на вызовы и продолжать просмотр видео, начатый на одном устройстве, открывать хранящиеся на смартфоне файлы с помощью ноутбука, обмениваться документами, отправлять данные буфера обмена, просматривать недавние документы.
HUAWEI Free Touch — новая технология тачпадов, появившаяся в флагманских MateBook 2020 года. Сенсорная панель получила чувствительность к силе нажатия, а также тактильный виброотклик при нажатии. Увеличенный размер трекпада в сочетании с еще большей отзывчивостью значительно повышает удобство управления ноутбуком, а также обеспечивает более приятные тактильные ощущения.
Веб-камера — только когда она нужна. Этот компонент изящно упакован в одну из кнопок клавиатуры, так что можно не переживать насчет конфиденциальности. Камера обладает «зрением» только в моменты использования. Впрочем, помимо безопасности это также позволяет сокращать размер верхней рамки над экраном, что, в свою очередь, положительно сказывается на габаритах ноутбуков в целом.
А ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ЕСТЬ В MATEBOOK X?
Если же говорить непосредственно про новый флагман MateBook X, в его сильные стороны запишем достаточно производительный процессор Intel Core i5-10210U 10-го поколения (4 ядра 1,6 ГГц, до 4,2 ГГц в режиме Turbo), 16 ГБ оперативной памяти, обновленный высокоскоростной модуль сети Wi-Fi 6 обеспечивает скорость передачи данных до 2,4 Гбит/с и более надежное и быстрое подключение без лишних ожиданий, а еще здесь установлен экономичный Bluetooth 5.
Практически безрамочный экран имеет 90% полезной площади. Тонкая LTPS-матрица обеспечивает более высокую плотность пикселей и более низкое потребление энергии. 3K-экран и 100% цветовой гаммы sRGB гарантируют высокую четкость и детальность изображения. Соотношение сторон 3:2 делает ноутбук очень удобным для чтения и работы с документами. А для развлечений отличным бонусом станет качественное звучание за счет системы из четырех динамиков, что редко встречается в ноутбуках и особенно в ультрапортативном формате.
Кстати, если покупать MateBook в качестве новогоднего подарка или на последующих праздниках, приятным бонусом станет акция «Новый год с HUAWEI», которая стартовала 29 декабря и продлится до 12 января. В рамках этого предложения можно получить скидки до 17 000 рублей (в зависимости от модели) и выбрать подарки — рюкзак или мышку или роутер. Переходите по ссылке в официальный магазин HUAWEI и выбирайте.
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