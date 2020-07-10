





Несколько производителей смартфонов занимается разработкой очков с дополненной реальностью (AR) и Huawei — не исключение. Китайская компания запатентовала очки с выдвижной камерой.Патентная заявка на AR-очки была зарегистрирована в Национальном ведомстве интеллектуальной собственности Китая, после чего эскизы устройства появились в интернете. Схематичные изображения демонстрируют у очков наличие выдвижной камеры, механизм которой напоминает выезжающую селфи-камеру смартфонов.Камера для AR-очков от Huawei может вращаться, что обеспечивает возможность съемки с левой стороны и сзади пользователя.В патентных документах упоминается возможность управления камерой с помощью приложения. С его помощью пользователи смогут активировать камеру, а также изменить её направление и отключить, когда она не нужна, убрав обратно в оправу очков.Пока нет информации относительно того, когда Huawei выпустит свои AR-очки. Также стоит отметить, что запатентованная технология в конечном итоге может и вовсе не добраться до потребителей.