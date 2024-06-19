ИИ-компьютеры стали большим разочарованием

Александр



Несколько недель назад компания Microsoft анонсировала появление новой категории устройств — ИИ-ПК (в оригинале AI PC). Это компьютеры, которые обладают процессором с высокопроизводительным ИИ-модулем и могут работать с нейросетями как онлайн, так и локально. Первые из таких устройств уже вышли в продажу — это ноутбуки, оснащённые новейшим чипом Qualcomm Snapdragon X Elite.

Авторы с сайта Notebookcheck приобрели один из таких ноутбуков — ASUS Vivobook S 15 OLED — и проверили, насколько он пригоден для игр.

К сожалению, результаты оказались неутешительны. Можно было предположить что чипы Snapdragon X создаются в качестве ответа процессорам Apple M4, но на деле их не назвать геймерскими. Некоторые игры вообще не запускались на ASUS Vivobook S 15 OLED, другие висли на приветственной картинке, а те, что всё же удавалось заставить работать, показывали неудовлетворительные значения FPS. 

 — Strange Brigade (ультранастройки графики) — 37 FPS
 — Dota 2 Reborn (ультранастройки графики) — 51,1 FPS
 — Witcher 3 (ультранастройки графики) — 19 FPS
 — Final Fantasy X (высокие настройки графики) — 15,6 FPS
 — GTA V (наивысшие настройки, 4x MSAA, 16x FX AF) — 20,4 FPS

Конечно, это не слайд-шоу, но комфортно играть с таким обновлением кадров проблематично. Примечательно, что производительность ноутбука увеличивается примерно на 5% при подключении к зарядке, а когда он питается от аккумулятора, то экономит заряд снижением тактовой частоты процессора.
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Комментарии

YABLOKOFON
+202
YABLOKOFON
Странно хотеть от этих пере изобретённых нетбуков возможности игровых компов
час назад в 18:10
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tellurian
+1462
tellurian
Вообще не вижу смысла в этих ноутбуках.
По сути большой смартфон :)
12 минут назад
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+142
Ivan Ivanov
ну, вообще, мозги даются для того, чтобы меньше работать, нет?
7 минут назад
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