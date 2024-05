Представлены первые ноутбуки эпохи AI PC: тонкий корпус, встроенная нейросеть и сутки работы без подзарядки

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Сразу несколько производителей электроники анонсировали выпуск ноутбуков, которые будут обладать поддержкой ИИ-ассистента Copilot+ от компании Microsoft. Их выпуск ознаменовал собой начало эпохи AI PC — компьютеров с обширной поддержкой нейросетей, помогающих пользователям в различных задачах. Главное требование к таким устройствам — наличие процессора с NPU-модулем производительностью не ниже 450 TOPS, а в настоящее время такие чипы есть только у Qualcomm (серия Snapdragon X).Ноутбуки с поддержкой Copilot+ будут выпускать Microsoft, Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung и другие компании. Информация о первых устройствах уже появилась.: платформа Snapdragon X с Copilot+, технологиями изображения PurifiedView 2.0 и звука PurifiedVoice 2.0, сенсорным 2.5K-экраном и интерактивными индикаторами, показывающими работу ИИ.: процессоры Snapdragon X Elite и X Plus, 18 часов автономной работы, OLED-экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц, тонкий металлический корпус и большой набор портов.: 5 моделей с процессорами Snapdragon X Elite и X Plus. Обладают тонкими металлическими корпусами и продолжительным временем автономной работы.: процессор Snapdragon X Elite с NPU-модулем и поддержкой технологий Wolf Pro Security и Microsoft Secure-Core PC для повышенной безопасности.: процессор Snapdragon X Elite и поддержка работы с нейросетями даже без соединения с интернетом.: процессор Snapdragon X Elite, экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 14 или 16 дюймов, встроенный ИИ-ассистент Galaxy AI с поддержкой перевода с различных языков и автоматического написания писем и сообщений в чате.: процессоры Snapdragon X Elite и X Plus, OLED-экран, ультраширокая камера, улучшенный тачпад.Все эти ноутбуки будут стоить около 1000 долларов и выше в зависимости от характеристик. Это не игровые модели, поэтому лишены дискретной видеокарты и очень лёгкие. В скором времени Intel и AMD представят ноутбучные процессоры с NPU-модулями, обладающими производительностью, необходимой для работы Copilot+, и тогда конкуренция на рынке AI PC усилится.