Представлены первые ноутбуки эпохи AI PC: тонкий корпус, встроенная нейросеть и сутки работы без подзарядки

Александр


Сразу несколько производителей электроники анонсировали выпуск ноутбуков, которые будут обладать поддержкой ИИ-ассистента Copilot+ от компании Microsoft. Их выпуск ознаменовал собой начало эпохи AI PC — компьютеров с обширной поддержкой нейросетей, помогающих пользователям в различных задачах. Главное требование к таким устройствам — наличие процессора с NPU-модулем производительностью не ниже 450 TOPS, а в настоящее время такие чипы есть только у Qualcomm (серия Snapdragon X).

Ноутбуки с поддержкой Copilot+ будут выпускать Microsoft, Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, Samsung и другие компании. Информация о первых устройствах уже появилась.



Acer Swift 14 AI: платформа Snapdragon X с Copilot+, технологиями изображения PurifiedView 2.0 и звука PurifiedVoice 2.0, сенсорным 2.5K-экраном и интерактивными индикаторами, показывающими работу ИИ.



ASUS Vivobook S15: процессоры Snapdragon X Elite и X Plus, 18 часов автономной работы, OLED-экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц, тонкий металлический корпус и большой набор портов.



Dell XPS 13 и Inspiron 14 Plus: 5 моделей с процессорами Snapdragon X Elite и X Plus. Обладают тонкими металлическими корпусами и продолжительным временем автономной работы.



HP OmniBook X AI PC и EliteBook Ultra AI PC: процессор Snapdragon X Elite с NPU-модулем и поддержкой технологий Wolf Pro Security и Microsoft Secure-Core PC для повышенной безопасности.



Lenovo Yoga Slim 7x и ThinkPad T14s Gen 6: процессор Snapdragon X Elite и поддержка работы с нейросетями даже без соединения с интернетом.



Samsung Galaxy Book4 Edge: процессор Snapdragon X Elite, экран Dynamic AMOLED 2X диагональю 14 или 16 дюймов, встроенный ИИ-ассистент Galaxy AI с поддержкой перевода с различных языков и автоматического написания писем и сообщений в чате.



Microsoft Surface Laptop: процессоры Snapdragon X Elite и X Plus, OLED-экран, ультраширокая камера, улучшенный тачпад.

Все эти ноутбуки будут стоить около 1000 долларов и выше в зависимости от характеристик. Это не игровые модели, поэтому лишены дискретной видеокарты и очень лёгкие. В скором времени Intel и AMD представят ноутбучные процессоры с NPU-модулями, обладающими производительностью, необходимой для работы Copilot+, и тогда конкуренция на рынке AI PC усилится.

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