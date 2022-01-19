Майнинг криптовалют — головная боль всех геймеров. Похоже Intel намерена обогатиться в этой сфере. Но есть и хорошие прогнозы.На ближайшей конференции ISSCC, посвященной разработке чипов, Intel представит собственную разработку в области майнинга. В отличие от AMD и NVIDIA, которые начали производство графических адаптеров для добычи криптовалюты, разработка Intel направлена в совершенно другую сторону. Создание ASIC (интегральная схема специального назначения) для майнинга биткоинов, предположительно позволит снизить массовую скупку видеокарт. Преимущество данного чипа заключается в большей эффективности и производительности по сравнению с графическими адаптерами. Презентация состоится 20 февраля.Внесет ли разработка существенные изменения на рынке видеокарт, пока не известно. Intel выступает категорически против использования своих графических процессоров для добычи криптовалюты, но отговаривать от подобного решения не спешит. Вероятно, ситуация изменится на некоторое время, но если наличие чипов будет недостаточным, криптомайнеры вернутся к уже проверенной схеме.