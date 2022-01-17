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Такие слова как метавселенная, NFT и блокчейн, все больше набирают популярность. Все больше компаний стараются быть в теме последних трендов. Похоже, на прыжок в будущее решилась еще одна крупнейшая торговая фирма, и готова пустить в оборот «крипту» и NFT.

30 декабря, сразу несколько торговых знаков зарегистрировала одна из главных розничных площадок в США. Фирма Walmart планирует предоставлять услуги в формате виртуальной или дополненной реальности. На данный момент в список входят «занятия по физической подготовке», «курсы в области здорового питания» и виртуальные товары собственного производства. В документе упоминается о возможности использовать цифровую валюту, а так же покупать или продавать NTF. Компания подала отдельную заявку на использование своего названия совместно с логотипами VR и AR.

Walmart всегда старалась идти в ногу со временем и изучать передовые технологии, которые могут повлиять на продажи. Еще в 2017 году ретейлер запатентовал товарные знаки с весьма говорящими названиями: «Verse to Store», «Verse to Home» и «Vetrse to Curb». А в прошлом году торговый гигант открыл вакансии для специалистов по криптовалютным продуктам.


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Источник:

The Verge The Verge

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