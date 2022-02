Размеры

Странный дизайн

Сгибающийся корпус

Подорожание из-за курса рубля

iPhone 6 и iPhone 6 Plus критиковали, но продавались они отлично





И тем не менее, на фоне критики смартфоны выдавали отличные показатели по продажам. Всего за три дня после начала продаж 19 сентября было продано более 10 млн новых моделей iPhone 6 и iPhone 6 Plus, на тот момент компания побила собственный рекорд. И этой цифрой она ограничилась из-за недостаточно высокого объема производства.

«Несмотря на то что нашей команде удалось добиться невероятных успехов в наращивании объёмов производства, мы могли бы продать намного больше новых iPhone при наличии запасов, и в данный момент мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее выполнить поступившие заказы», — сказал генеральный директор Apple Тим Кук.



iPhone 6 и iPhone 6 Plus были проблемными, и тем не менее, они внесли весомый вклад в развитие Apple. С них начался переход на большую диагональ, а дизайн стал каноничным и применяется до сих пор (такой же у iPhone SE второго поколения и возможно его же получит третье в этом году). А в России дополнительным воспоминанием стал скачок цены.



Apple официально признала iPhone 6 Plus устаревшим. Смартфон вышел в 2014 году и наделал много шума. Частично из-за ошибок Apple при его создании, в большей степени благодаря его революционности. А главное, цена его и обычного iPhone 6 взлетела почти вдвое в России на фоне падения курса рубля в 2014 году.Расскажем о том, почему 6 и 6 Plus оказались одними из самых резонансных смартфонов Apple. На него повлиял сразу ряд факторов. Вспомним, как продавцы корректировали цены на электронику по несколько раз в день.«Первые впечатления основываются на сложившемся понимании привычных вещей, а не с точки зрения ежедневного практического применения», — завещал экс-главный дизайнер Apple Джони Айв. По отношению к революционным продуктам компании видно, что топ-менеджер прав: над AirPods смеялись после презентации, а сейчас это самые популярные TWS-наушники в мире; «челку» в iPhone X хейтили на старте продаж устройства, сейчас же это эксклюзивный дизайнерский элемент смартфонов Apple.Этот фактор и повлиял на первое впечатление от презентации iPhone 6 и 6 Plus. Более того, тогда компания еще сильнее порвала шаблоны, к чему естественно не сразу привыкли пользователи. Смартфоны получили нетипично большой корпус, а это противоречило заветам Стива Джобса.Золотое правило сооснователя Apple: смартфон должен быть таких размеров, чтобы им можно было управлять одной рукой. По нему, эталоном эргономичности был iPhone 4 — он легко помещался в руку и позволял без лишних усилий достать большим пальцем до любой части экрана.Чего было не сказать о конкурентах на Android, на что соснователь Apple регулярно указывал. «Они не помещаются в руку полностью. Никто не захочет покупать такое», — говорил он о Samsung Galaxy Note.И вот в Купертино выпускают смартфоны-гиганты, и описание Джобса, приведенное выше, теперь подходит и под его детище. Хотя это был логичный шаг эволюции смартфонов — компания сместила акцент с эргономичности на комфорт при просмотре контента и как следствие увеличение экрана.Однако изменения пользователи приняли не сразу. Вот что писал о 6 Plus создатель Tumblr и Instapaper Марко Армент: «Для меня самой большой проблемой был размер «плюса», он банально не всегда умещался в карманах и занимал слишком много места. Его было неудобно класть и доставать из кармана. Поначалу мне казалось, что это вовсе не проблема, но позже я стал замечать, как постоянно достаю его и кладу перед собой на столе, чего раньше никогда не делал. Кроме того, если вам нужно много ходить или двигаться, iPhone 6 Plus в кармане доставит определенные неудобства».В 2021 году окончательно стало ясно: большие смартфоны победили. iPhone 12 mini продавался хуже всех среди на тот момент последнего поколения мобильных устройств Apple. Но фанаты Apple пришли к этому не сразу, сперва компании пришлось выдержать шквал критики. Спасибо iPhone 6 и 6 Plus, что запустили следующий этап развития смартфонов Apple.И это не единственная претензия к дизайну. Владельцы iPhone 6 и 6 Plus были недовольны визуалов из-за неэстетичных пластиковых полосок, портящих впечатление от металлического корпуса.В июне 2014 года японская газета Nikkei опубликовала фото муляжа iPhone 6. Поперек корпуса смартфона были расположены две непонятные полосы. Понимая, что пользователям они не понравятся, издание подчеркнуло, что это лишь рендер, и на финальной версии их не будет. Однако надежды не оправдались — во время презентации на экране Театра Стива Джобса появились два смартфона с этими элементами на задней панели корпуса.Как оказалось позже, это не прихоть дизайнеров, а функциональная деталь смартфона. Под ними скрываются антенны, которые не могут работать сквозь не пропускающий радиоволны металл. Аккуратнее полоски сделали только в iPhone 7 и 7 Plus — там они стали повторять изгибы боковых торцов.Возможно, не каждый пользователь предвкушал неудобства при пользовании «сопатой» от Apple, зато ряд покупателей разочаровал другой момент — дефект корпуса: смартфоны гнулись прямо в коробке или искажались при минимальном давлении на корпус.Об этом заговорили сразу после начала продаж. Благодаря этому смартфоны попали в мемы. Годом ранее Samsung представила первый в мире изогнутый смартфон Galaxy Roung, в соцсетях начали появляться ассоциации с этим устройством.Для понимания, тогда над Samsung было принято смеяться — Android был слабо оптимизирован, Play Market уступал App Store по набору приложений и фильтрации контента, а бренд стабильно ассоциировался с «лопатами» и на тот момент неудобным форм-фактором. В 2013 году Apple выкатила iOS 7, визуально похожую на Android, теперь увеличила размеры — пользователи были в гневе, что компания все больше ассоциируется с физиологическими соперниками.Важно: Apple сначала отрицала наличие проблемы с изгибами, однако спустя полтора года изменила конструкцию, чтобы экран не отключался при деформации корпуса. В 2018 году появилось еще одно доказательство того, что компания знала о проблеме до выхода смартфона — по итогам тестов корпуса на прочность было выяснено, что iPhone 6 сгибается в 3,3 раза легче, чем iPhone 5s, а iPhone 6 Plus — в 7,2 раза. Несмотря на это устройства вышли в продажу без задержки и изменений в корпусе.Точка сгиба находилась под кнопками регулировки громкости. По словам владельцев смартфонов, чтобы согнуть их, достаточно приложить немного усилий. Из-за этого переставал работать экран, а выравнивание устройства ни к чему не приводило. Проблема получила название «бендгейт».16 декабря 2014 года случился «черный вторник» — тогда рубль резко упал по отношению к доллару США и евро. В тот день курсы доллара и евро достигали 79 и 98 рублей соответственно, хотя еще в начале года они стоили 32,66 и 45,06 соответственно. Падения 15 и 16 декабря стали рекордными с января 1999 года.Изменения коснулись цен на товары, ввозимые из заграницы. Сотрудники цифровых магазинов рассказывали, как меняли цены по несколько раз в день.Тогда же сайт Apple выпустил объявление: «Несколько дней назад российское отделение онлайн-магазина Apple Store приостановило работу: на главной странице сайта висела заглушка, которую можно было трактовать однозначно — Apple снова корректирует рублевые цены на свою продукцию. Так и произошло: в понедельник сайт заработал, и мы узнали, во сколько теперь обойдется iPhone 6 и другие продукты компании».В декабре 2014 года цены на смартфоны Apple резко взлетели. iPhone 6 с памятью 16 Гб стоил 32 000 рублей на старте продаж, а цена начальной модели iPhone 6 Plus составляла 37 000 рублей. После «черного вторника» цены взлетели до 53 990 и 61 990 рублей соответственно.