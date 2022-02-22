Размеры

Странный дизайн

Сгибающийся корпус

Подорожание из-за курса рубля

iPhone 6 и iPhone 6 Plus критиковали, но продавались они отлично





И тем не менее, на фоне критики смартфоны выдавали отличные показатели по продажам. Всего за три дня после начала продаж 19 сентября было продано более 10 млн новых моделей iPhone 6 и iPhone 6 Plus, на тот момент компания побила собственный рекорд. И этой цифрой она ограничилась из-за недостаточно высокого объема производства.

«Несмотря на то что нашей команде удалось добиться невероятных успехов в наращивании объёмов производства, мы могли бы продать намного больше новых iPhone при наличии запасов, и в данный момент мы прилагаем все усилия, чтобы как можно скорее выполнить поступившие заказы», — сказал генеральный директор Apple Тим Кук.



iPhone 6 и iPhone 6 Plus были проблемными, и тем не менее, они внесли весомый вклад в развитие Apple. С них начался переход на большую диагональ, а дизайн стал каноничным и применяется до сих пор (такой же у iPhone SE второго поколения и возможно его же получит третье в этом году). А в России дополнительным воспоминанием стал скачок цены.

