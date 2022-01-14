





Apple анонсирует четыре модели iPhone 14 в сентябре, которые получат ряд полезных нововведений. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на отчет аналитика Джеффа Пу из компании Haitong International Securities.Пу утверждает, что все модели iPhone 14 получат дисплеи ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Помимо этого, устройства из серии Pro оснастят 8 ГБ оперативной памяти.В соответствии с утверждениями Мини-Чи Куо из Trendforce, Джефф Пу ожидает, что серия iPhone 14 Pro получит базовые версии с накопителем на 256 ГБ. Также по его словам, разрешение основной камеры вырастит до 48 МП.