Apple анонсирует четыре модели iPhone 14 в сентябре, которые получат ряд полезных нововведений. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на отчет аналитика Джеффа Пу из компании Haitong International Securities.
Пу утверждает, что все модели iPhone 14 получат дисплеи ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Помимо этого, устройства из серии Pro оснастят 8 ГБ оперативной памяти.
В соответствии с утверждениями Мини-Чи Куо из Trendforce, Джефф Пу ожидает, что серия iPhone 14 Pro получит базовые версии с накопителем на 256 ГБ. Также по его словам, разрешение основной камеры вырастит до 48 МП.
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